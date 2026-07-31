Decizie crucială pentru România: Agenția de rating Fitch urmează să publice evaluarea privind țara noastră

Agenția de rating Fitch urmează să publice vineri, 31 iulie, evaluarea privind România. În acest context, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Moody’s, care își va publica propriul raport pe 7 august.

De asemenea, pe 16 iulie, Nazare a declarat, după discuțiile Agenției de Rating Fitch, că România se află într-o perioadă crucială înaintea publicării noilor evaluări ale agențiilor internaționale de rating, iar menținerea calificativului de investiții reprezintă o prioritate strategică pentru întreaga economie.

„Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Nu este doar o chestiune de indicator economic. Vorbim despre costurile de finanțare ale statului, dar și despre cele ale economiei în ansamblu, ale investițiilor private și publice”, a explicat Nazare.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și efectele instabilității politice asupra economiei, provocările legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și perspectivele fiscale ale României.

Pe 13 februarie, Fitch a anunțat că a menținut ratingul României pe termen lung la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, plasând țara pe ultima treaptă recomandată investițiilor, „la un pas de junk”.

Agenția vine cu avertismente privind echilibrul fiscal-bugetar al țării noastre.

Ratingul României pe termen lung „BBB minus” este sprijinit de apartenența la Uniunea Europeană și intrările de capital conexe care sprijină convergența veniturilor, finanțele externe și macrostabilitatea, potrivit unui comunicat de presă al agenției de rating.

Fitch are o scară de evaluare de la AAA (cel mai bun) și până la D (stat aflat în faliment).

Aceste evaluări sunt importante pentru că oferă investitorilor interesați informații cu privire la nivelul de risc asociat investițiilor în obligațiunile de stat emise de țările respective. În proces sunt luate în calcul inclusiv riscurile politice, adică nu doar capacitatea guvernului de a plăti împrumuturile, dar și dorința acestuia.