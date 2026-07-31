 Ultimele imagini cu muzicianul irlandez Glen Hansard, înainte de accidentul fatal. A câștigat un Oscar, dar a rămas omul cu chitara din puburile Dublinului | adevarul.ro
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Ultimele imagini cu muzicianul irlandez Glen Hansard, înainte de accidentul fatal. A câștigat un Oscar, dar a rămas omul cu chitara din puburile Dublinului

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Cu câteva ore înainte de accidentul în care și-a pierdut viața, Glen Hansard cânta într-un pub din apropiere de Dublin. Ultima înregistrare cu artistul surprinde esența unui muzician pentru care bucuria de a cânta pentru și alături de oameni a fost mai importantă decât succesul.

Pentru muzicianul irlandez Glen Hansard, muzica nu a fost niciodată doar o carieră. A fost felul în care a comunicat cu lumea, locul în care s-a întors mereu, indiferent cât de departe l-a dus succesul și cât de importante au fost scenele pe care a cântat sau premiile pe care le-a primit. Iar ultima seară din viața sa pare să fie o imagine fidelă a acestui mod de a trăi.

Înregistrarea apărută pe platforma X după moartea sa îl surprinde pe Glen Hansard cântând în seara de 28 iulie la Wren’s Nest, un pub aflat la vest de Dublin, unde obișnuia să participe la seri de muzică tradițională irlandeză: o chitară, o voce, câțiva muzicieni, un pub irlandez și un cântec pentru oamenii simpli din jurul său.

Glen Hansard stătea printre ceilalți muzicieni ai grupului Trad 15 și interpreta o piesă care nu fusese lansată până atunci, „Tried and Failed”, acompaniindu-se singur la chitară. Pentru el, muzica nu a fost niciodată doar despre aplauze, ci despre legătura creată între oameni care, pentru câteva minute, împărtășesc aceeași emoție.

La puțin timp după ce a plecat din pub pe motocicletă, artistul a fost implicat într-un accident mortal în Lucan, la periferia orașului Dublin. Avea 56 de ani şi o bucurie imensă de a cânta.

Glen Hansard a murit FOTO AFP
Glen Hansard a murit FOTO AFP

Un artist care s-a regăsit doar printre oameni

Pentru milioane de oameni, Glen Hansard a devenit cunoscut după succesul filmului „Once” și al piesei „Falling Slowly”, recompensată cu Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original în 2008. Dar premiile și faima internațională nu i-au schimbat felul în care privea muzica.

A continuat să cânte în puburi, pe străzile Dublinului și în concerte mici, unde putea vorbi cu publicul și unde mulți dintre cei care îl ascultau nu erau doar spectatori, ci oameni pe care îi cunoscuse de-a lungul anilor.

Simplitatea cu care Glen Hansard făcea muzică i-a adus respectul unor nume importante din industrie. Bruce Springsteen l-a descris după moarte drept „un mare muzician, un prieten bun și un om generos”. Cei doi au urcat împreună pe scenă în mai multe rânduri.

Și Bono, solistul trupei U2, vorbea cu admirație despre contribuția lui Hansard la muzica irlandeză modernă. Cei doi obișnuiau să cânte împreună inclusiv în puburile din Dublin, în locuri departe de stadioanele pline pe care Bono este obișnuit să le umple.

Hansard a colaborat și cu Eddie Vedder de la Pearl Jam, iar în 2023 s-a numărat printre muzicienii invitați să cânte la funeraliile lui Shane MacGowan, liderul formației The Pogues și una dintre figurile emblematice ale muzicii irlandeze.

Artistul avea o relație specială cu Italia, unde revenea frecvent pentru concerte de dimensiuni mici.

Unul dintre cele mai cunoscute momente din ultimii ani îl surprinde cântând spontan pe o stradă din Noto, în Sicilia. Înregistrarea s-a răspândit rapid printre admiratorii săi și a devenit un exemplu al felului în care Hansard a reuşit să câştige admiraţia publicului.

A revenit, de asemenea, la Lucca pentru concerte restrânse, iar în 2023 a participat la evenimentul organizat de publicația Il Post la Peccioli.

Pentru cei care l-au urmărit, imaginile de la Wren’s Nest au devenit mai mult decât o ultimă înregistrare.

Glen Hansard a câștigat un Oscar, a cântat în fața unor săli uriașe și a fost apreciat de unii dintre cei mai mari muzicieni ai lumii. Dar, până la final, a rămas omul cu chitara care intra într-un pub și începea să cânte pentru bucuria lui şi a celor care ăl ascultau.

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