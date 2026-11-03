Ben-Oni Ardelean a fost invitatul unei noi ediții a podcastului „Agenda Internațională”, pentru o analiză a principalelor evoluții politice și sociale din Statele Unite ale Americii, în contextul alegerilor și al transformărilor din politica internă și externă a Washingtonului.

Ben-Oni Ardelean la Agenda Internațională Foto: Adevărul

Discuția a vizat starea de spirit din societatea americană, accentuarea polarizării politice și sociale, precum și principalele teme care influențează dezbaterea publică și comportamentul electoral al americanilor.

Un punct central al dialogului l-au reprezentat alegerile din Statele Unite, implicațiile acestora asupra echilibrului de putere de la Washington și posibilele consecințe pentru direcția politicii externe americane.

În cadrul interviului a fost abordată și relația bilaterală dintre România și Statele Unite, cu accent pe perspectivele Parteneriatului Strategic, cooperarea în domeniul securității și apărării și importanța regiunii Mării Negre în raport cu prioritățile administrației americane.

Ben-Oni Ardelean: Societatea americană traversează o perioadă de radicalizare și polarizare profundă

Societatea americană traversează o perioadă de polarizare accentuată, în care diferențele dintre conservatori și progresiști depășesc competiția politică tradițională și se transformă într-o confruntare între viziuni fundamental diferite asupra societății. Ben-Oni Ardelean consideră că tensiunile s-au amplificat în ultimii ani, iar apropierea alegerilor pentru Congres accentuează diviziunile existente.

„În America, de ceva timp încoace, există o radicalizare. Nu putem să nu observăm această radicalizare. Și societatea americană, care era oarecum elegantă în exprimările publice, era mai netensionată din punctul de vedere al momentului specific al alegerilor, iată că a ajuns să fie destul de tensionată, cu radicalisme, cu anumite scene chiar de violență în societate, care nu au fost specifice culturii americane. Au fost pe ici, pe colo, presărate de-a lungul istoriei, chiar cu atacuri la diverși președinți americani, dar parcă acum este o tensiune mult mai mare”, a explicat Ben-Oni Ardelean.

În opinia sa, una dintre principalele cauze ale polarizării este confruntarea dintre valorile conservatoare și agenda progresistă, o dispută care s-a intensificat odată cu ascensiunea politică a lui Donald Trump. Ardelean a evidențiat că diferențele dintre cele două tabere privesc nu doar opțiunile electorale, ci și concepțiile despre familie, religie, drepturi individuale și organizarea societății.

„După 1990 se dezvoltă o bătălie foarte dură între ceea ce americanii numesc zona pro-life și pro-choice. Adică pro-alegere și pro-viață. Bătălia aceasta se acutizează în contextul alegerilor lui Trump în 2016, în care cele două tabere devin din ce în ce mai radicale, cu valori total diferite una de cealaltă. (...) În acest context trebuie să privim spre aceeași scenă. Cât de mobilizați sunt conservatorii, cât de mobilizați sunt progresiștii. (...) Linia de demarcație între acestea este foarte tușată. Nu prea există negociere între ei”, a afirmat acesta.

Ardelean consideră că politicile promovate succesiv de democrați și republicani au accentuat această confruntare, fiecare schimbare de direcție generând reacții puternice din partea adversarilor politici. Acesta a comparat evoluția societății americane cu mișcarea unui pendul, avertizând asupra efectelor radicalizării discursului politic.

„Ce spun eu deseori și în politica românească? Nu duceți pendulul foarte mult într-o parte, pentru că o să vă lovească precum un bumerang în cap. În momentul în care tu duci aceasta într-o parte, bila aceea îți vine și te lovește în partea cealaltă. (...) Democrații au reușit să ducă bila într-o direcție avansată, cu toată politica aceasta de diversity, equity and inclusion. (...) În momentul respectiv în care Trump vine la putere, practic rade toată această ideologie și duce în partea cealaltă pendulul. Acum, întrebarea este cât de mult s-a radicalizat societatea, iar rezultatul votului de mâine va fi foarte legat de această chestiune”, a susținut Ben-Oni Ardelean.

În această perspectivă, miza electorală depășește aspectele economice și nivelul de trai, fiind influențată și de confruntarea dintre două sisteme de valori, care determină mobilizarea electoratului american.

„Bătălia aceasta ideologică, până la urmă, chiar dacă nu o numim o bătălie ideologică, pentru că nu e între gândiri politice diferite, ci între gândiri despre lume și viață diferite”, a explicat Ardelean.

Ben-Oni Ardelean: Trump a reușit să unifice discursul Partidului Republican. Marco Rubio, un pion important în politica externă americană

Foto: Adevărul

Alegeri de la jumătatea mandatului în SUA: ce miză au Trump, republicanii și democrații?

Donald Trump a reușit, atât în primul său mandat, cât și în perioada petrecută în afara Casei Albe, să consolideze unitatea politică a Partidului Republican și să impună o direcție comună de comunicare. Ben-Oni Ardelean consideră că influența președintelui american asupra formațiunii rămâne puternică, deși în interiorul partidului au început să apară tot mai multe critici la adresa acestuia.

„Ce a reușit să facă Trump în această perioadă, atât în primul mandat, cât și între mandate, a fost să aducă Partidul Republican să vorbească pe un ton comun. Toți în partid vorbesc aceeași limbă, iar dacă vine o persoană cu un mesaj contrar, este deja marginalizată. Sunt totuși acum mai multe critici interne împotriva președintelui în cadrul Partidului Republican, din diverse motive”, a explicat Ardelean.

În ceea ce privește eventualele schimbări în administrația americană, în ipoteza în care republicanii ar pierde majoritatea în Senat, Ardelean consideră puțin probabilă o plecare a secretarului de stat Marco Rubio. Acesta a subliniat că Rubio ocupă un rol important în echipa prezidențială, iar renunțarea la unul dintre principalii colaboratori ai lui Trump ar putea transmite un semnal de slăbiciune politică.

„Cred că acolo este o echipă deja sudată. Nu cred că Trump își va permite să renunțe la unul dintre oamenii de top, pentru că ar fi mesajul unui faliment. În momentul acesta, jocul all-in este al președintelui Americii. Rubio este un pion important în spectrul politic internațional”, a afirmat Ben-Oni Ardelean.

Ben-Oni Ardelean: Pierderea Congresului de către republicani ar putea deschide calea unei proceduri de impeachment împotriva lui Trump

O eventuală pierdere a majorității republicane atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat ar putea genera o criză politică la Washington, inclusiv posibilitatea declanșării unei proceduri de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Ben-Oni Ardelean avertizează că un asemenea scenariu ar concentra atenția administrației americane asupra disputelor politice interne, cu posibile consecințe asupra implicării Statelor Unite în afacerile internaționale.

„Riscul este ca Trump să piardă Camera Reprezentanților și Senatul și să asistăm la impeachment. Suspendarea președintelui ar fi un scenariu plauzibil, iar dacă acest lucru se va întâmpla, consumul intern de energie și de forțe politice va pune pe plan secundar zona internațională. Iar pe noi, în cele din urmă, ne interesează politica SUA în plan extern. E clar că atunci când se va începe procesul de suspendare a președintelui Americii și va începe o hărțuire a celor care sunt în executiv, se va diminua implicarea Americii pe plan internațional. În momentul acesta, când plăcile tectonice geopolitice se mișcă cu o rapiditate atât de mare, când avem tot felul de conflicte și alte potențiale conflicte sau tulburări sociale în Europa, vom avea o problemă dacă și SUA, ca stâlp de stabilitate, va avea probleme. Politica externă a SUA va fi diminuată masiv”, a declarat Ben-Oni Ardelean.

LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Trump promite americanilor câte 5.000 de dolari dacă republicanii câștigă alegerile care decid cine controlează Congresul

Ben-Oni Ardelean: Relația bilaterală dintre România și SUA este foarte precară. „Trebuie să reparăm această relație”

Relația dintre România și Statele Unite traversează o perioadă dificilă, iar Parteneriatul Strategic nu ar trebui să se limiteze la cooperarea militară și în domeniul informațiilor, consideră Ben-Oni Ardelean. Acesta a criticat absența unei dimensiuni economice și culturale suficient de dezvoltate în relația bilaterală, dar și deteriorarea discursului public față de Washington după declarațiile vicepreședintelui american JD Vance la Conferința de Securitate de la München. În opinia sa, România trebuie să își reconstruiască relația cu Statele Unite, pe care le consideră principalul garant al securității naționale.

„Relația bilaterală este foarte precară. Nu cred că un parteneriat strategic trebuie să se rezume la intelligence și defense. Trebuie să trecem de la nivelul securitar către cel economic, cultural etc. Noi nu avem acest puzzle făcut, nici măcar 10%. Ne-am mulțumit că aveam o bună comunicare în domeniul militar. Nu a existat un document pragmatic în România în care să se amintească de parteneriatul nostru strategic cu SUA. După ce JD Vance a venit la Conferința de la München și a «dat un pumn României», din acel moment toți au început să-i înjure pe americani. De la cea mai proamericană țară, cu oameni care nu mai vorbeau despre Parteneriatul Strategic, ci despre parteneriatul transatlantic. Trebuie să reparăm această relație, pentru că singura ancoră de securitate este relația cu Statele Unite și apoi NATO”, a declarat Ben-Oni Ardelean.

Ben-Oni Ardelean este fost deputat și senator în Parlamentul României, teolog și doctor în științe politice, cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale, politicii externe și relațiilor transatlantice. A fost vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților și este cunoscut pentru activitatea sa în promovarea relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii.