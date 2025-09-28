Palatul lui Becali, din nou vandalizat cu mesaje bizare: „Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”

Palatul lui George Becali de pe Aleea Alexandru a fost din nou ținta vandalilor. Pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje, iar autorul ar fi același care a scris cu graffiti alte mesaje și cu o săptămână în urmă.

Aceasta nu este prima dată când palatul omului de afaceri devine ținta unor acte de vandalism.

Weekendul trecut, gardul palatului său a fost acoperit cu mai multe mesaje scrise cu graffiti, similare celor apărute și cu o săptămână înainte, autoritățile suspectând că este vorba despre aceeași persoană, potrivit Digisport.

Printre textele inscripționate se numără mesaje precum „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani, Simona Halep”. Ziua Simonei Halep, sărbătorită pe 27 septembrie, ridică întrebarea asupra motivației exacte a făptașului, însă legătura cu incidentul nu a fost clarificată.

Autorul vandalismului a fost identificat de poliție și sancționat cu o amendă în valoare de 6.000 de lei. Gigi Becali a comentat incidentul, declarând: „Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”.



