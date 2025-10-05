search
Cei 5 jucători care s-ar afla pe lista de dorințe ale FCSB-ului. Perioada de mercato din iarnă, decisivă pentru campioana României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

FCSB va căuta în iarnă soluții mai consistente pentru regula U21. Conducerea campioanei consideră că actualii fotbaliști eligibili, Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian, nu aduc suficientă valoare și are în plan să aducă concurență pe posturile acestora.

Gigi Becali, patronul FCSB Foto/Mediafax
Gigi Becali, patronul FCSB Foto/Mediafax

În perioada primei ferestre de mercato, Becali va urmări să întărească lotul cu jucători născuți după 1 ianuarie 2004, eligibili pentru naționala de tineret. Prioritate vor avea fotbaliștii defensivi, fundași, pentru a nu aglomera și mai mult compartimentul ofensiv, deja bogat în mijlocași și atacanți.

FCSB a explorat deja mai multe opțiuni în Superliga, principala piață de recrutare a echipei. În vară, clubul a negociat fără succes cu Tudose de la FC Argeș, s-a interesat de Maftei și Dorobanțu, iar Becali i-a lăudat pe Ciubotaru de la Sibiu. Aceștia rămân principalele piste pentru iarnă, alături de Ilaș, fundașul dreapta de 18 ani al surprizei FC Botoșani, conform gsp.ro.

„Nu mai au ce căuta la FCSB!”

FCSB va interveni și asupra structurii defensive, după ce prestațiile actualilor fundași au început să scadă. Cuplul Ngezana-Popescu, dominant sezonul trecut, nu mai oferă aceeași siguranță, ambii începând să comită greșeli importante. Dawa rămâne în continuare indisponibil, iar Crețu și Radunovic par afectați de uzură, lipsind tot mai des din cauza problemelor medicale.

Kiki și încă vreo doi jucători o să fie scoși de pe lista FCSB. Nu mai au ce căuta. Abia aștept să vină iarnă!”, a admis Gigi Becali, patron FCSB.

FCSB nu mai are fotbaliști tineri buni

Epoca în care FCSB alinia un „11” plin de tineri promițători a apus. În prezent, echipa se bazează în primul „unsprezece” doar pe un singur fotbalist U21, respectiv obligatoriu de regulament. Drept urmare, clubul nu are niciun reprezentant la naționalele României U21 și U20.

Gigi vrea neapărat să jucăm - probabil din iarnă încolo - cu apărător U21. Nu vrea sub nicio formă atacant U21!”, a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

