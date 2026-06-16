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Băsescu nu crede că Guvernul Veștea va trece de Parlament. „Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare”

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Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți, 16 iunie, că nu crede că Guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului și că, în opinia sa, „Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare”.

Traian Băsescu/FOTO: Inquam photos/George Călin
Traian Băsescu/FOTO: Inquam photos/George Călin

„În mod normal nu are cum să treacă. Eu, de la desemnare, când am aflat despre nominalizarea domnului Veștea, am spus că nu va trece. Și acum sunt convins că nu are cum să treacă.

Sigur, comportamentul meu este de om normal, care ia în considerație declarațiile liderilor partidelor parlamentare. Pentru că, altfel, ar putea să treacă pur și simplu cu partide excluse, să zicem, din combinații cum ar fi partidele extremiste.

Deci, părerea mea este că nu are cum să treacă acest guvern și Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.

Fostul președinte spune că miza este dacă Veștea își retrage mandatul sau merge la vot în Parlament și este respins. În al doilea caz, România s-ar apropia de alegeri anticipate, deoarece ar mai fi nevoie de o singură nominalizare care să pice în Parlament, subliniază acesta.

„Guvernele în care a fost în combinație PSD-ul cu PNL-ul au fost, de fapt, guverne PSD, chiar dacă PNL-ul a avut premierul. Ei au fost pe post de breloc, cum bine i-a definit domnul Bolojan”.

Amintim că duminică, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în locul său a fost desemnat premier Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL.

„Este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric prooccidentală, o persoană cu valori, deschisă la dialog, care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor.

Sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină. Îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și responsabilitate. Nici el, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Este clar că o soluție politică este cea potrivită și vreau să le mulțumesc celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern, a afirmat șeful statului.

La scurt timp, premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că liberalii nu au fost consultați în prealabil și a anunțat convocarea de urgență a Biroului Politic Național (BPN) pentru a stabili poziția oficială a PNL.

Luni seară, PNL a adoptat șase decizii cu caracter obligatoriu, prin care a respins atât susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea, cât și posibilitatea unei guvernări alături de PSD.

Deciziile au fost luate în urma unei ședințe tensionate, în care premierul desemnat a fost somat să își depună mandatul până marți, la ora 10.00. Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat, luni seară, că nu își va depune mandatul, după ce conducerea PNL a decis că nu va susține un executiv condus de acesta. 

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