Adrian Veștea și Sorin Grindeanu convocați la Cotroceni, după ce negocierile pentru formarea guvernului au intrat în impas. Ce alte nume de premier sunt luate în discuție

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a fost chemat la Palatul Cotroceni, declară surse politice. Negocierile cu partidele pentru obținerea voturilor de învestitură nu au dus la niciun rezultat. La Palatul Cotroceni, a fost chemat și Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Premierul desemnat Adrian Veștea a ajuns marți după-amiază la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele Nicușor Dan, potrivit unor surse politice, în condițiile în care pare că nu va strânge cele 233 de voturi necesare învestirii.

În jurul orei 14:45, la Cotroceni a fost convocat și Sorin Grindeanu, președintele PSD.

După ce USR și PNL au luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea, marți a venit și anunțul UDMR, care nu vrea să susțină Cabinetul Veștea.

Planul PNL-USR-UDMR ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție, potrivit surselor politice.

Ieri seară, Ilie Bolojan a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări care ar trebui să conducă la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern susținut „într-o manieră transparentă”, inclusiv a unui guvern minoritar, dacă va fi cazul.

„Considerăm că, în perioada următoare, președintele României ar trebui să reia consultările cu partidele politice, astfel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut transparent, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul”, a spus Bolojan.

El a adăugat că un eventual pact național trebuie să aibă în vedere atât situația politică în care se află România, cât și realitățile bugetare și economice.