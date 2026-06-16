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Guvernul Veștea, respins de propriul partid: cele șase decizii adoptate de PNL în ședința tensionată. Premierul desemnat refuză să se retragă

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Conducerea Biroului Politic Național (BPN) al PNL a adoptat luni seară șase decizii cu caracter obligatoriu, prin care a respins atât susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea, cât și posibilitatea unei guvernări alături de PSD.

FOTO: Inquam Photos / George Calin
FOTO: Inquam Photos / George Calin

Deciziile au fost luate în urma unei ședințe tensionate, în care premierul desemnat a fost somat să își depună mandatul până marți, la ora 10.00. Potrivit informațiilor din interiorul partidului, Adrian Veștea a refuzat însă să se retragă.

Prima decizie adoptată de conducerea liberală vizează excluderea unei formule de guvernare împreună cu Partidul Social Democrat. Propunerea a fost aprobată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

A doua hotărâre stabilește că PNL nu susține Guvernul Adrian Veștea. Decizia a fost adoptată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.

În ceea ce privește un eventual vot de învestitură în Parlament, liberalii au decis să își mandateze parlamentarii să fie prezenți, însă să nu voteze. Propunerea a trecut cu 40 de voturi pentru, 11 împotrivă și 6 abțineri.

Conducerea partidului a votat, de asemenea, ca Adrian Veștea să își depună mandatul de premier desemnat până marți dimineață, la ora 10.00. Hotărârea a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 13 împotrivă și 3 abțineri.

O altă decizie prevede sancțiuni drastice pentru parlamentarii care nu respectă linia partidului. Astfel, aleșii PNL care vor vota pentru învestirea guvernului sau vor accepta funcții ministeriale într-un astfel de executiv vor fi excluși din partid. Măsura a fost aprobată cu 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri.

În final, liberalii au cerut președintelui României, Nicușor Dan, să reia consultările cu partidele parlamentare și procedura pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Potrivit unor stenograme discutate în cadrul ședinței, liderul PNL Ilie Bolojan a criticat modul în care au fost gestionate consultările privind desemnarea premierului și a susținut necesitatea unei noi formule de negociere politică.

Voturile din ședința BPN reprezintă una dintre cele mai ferme contestări interne ale unui premier desemnat din istoria recentă a partidului, punând sub semnul întrebării viitorul candidaturii lui Adrian Veștea pentru șefia Guvernului.

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