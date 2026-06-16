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PNL, în fața unei crize fără precedent. Ludovic Orban, despre nominalizarea lui Adrian Veștea: „Am fost șocat. Nu îl recunosc”

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Nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan este interpretată de Ludovic Orban ca o tentativă de preluare ostilă a PNL. Într-un interviu acordat „Adevărul”, fostul prim-ministru și președinte al PNL afirmă că desemnarea șefului Guvernului ar fi trebuit să reflecte configurația parlamentară, în care PSD deține cel mai mare număr de mandate. Orban critică decizia lui Veștea de a accepta o astfel de propunere fără o validare prealabilă în interiorul partidului.

Adrian Veștea și Ludovic Orban. FOTO: Guvernul României
Adrian Veștea și Ludovic Orban. FOTO: Guvernul României

Adevărul: Ce urmărește președintele Nicușor Dan, prin propunerea unui prim-ministru din interiorul PNL?

Ludovic Orban: O preluare ostilă a Partidului Național Liberal, da. În speranța că astfel ar putea obține sprijin din partea PNL, odată ce are mandatul de premier.

Adevărul: Și este posibil așa ceva în momentul acesta?

Ludovic Orban: Astăzi, Partidul Național Liberal este destul de hotărât în privința poziției sale. Trebuie să spun câteva lucruri importante. Candidatul pentru funcția de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, conform statutului PNL, este decis de Consiliul Național. În acest moment, Consiliul Național susține o anumită linie politică, care implică implicit și relația cu PSD. Desemnarea unui membru al unui partid politic fără susținerea acelui partid reprezintă un atac grav și o încercare de divizare a formațiunii. Este o tentativă de a impune forțat voința în desemnarea funcției de prim-ministru și reprezintă începutul unui comportament nedemocratic, autoritar.

Dacă astăzi desemnezi un premier dintr-un partid fără să aibă susținerea propriului partid, poți ajunge în situația în care vei desemna miniștri și alte funcții importante în stat împotriva voinței democratice exprimate de formațiunile politice din România. Este inacceptabil ceea ce se întâmplă. Nu poți construi un guvern ca soluție la o criză politică declanșată de PSD, prin spargerea unui partid democratic.

Adevărul: Ar fi trebuit șeful statului să dea mandatul de premier PSD, care până la urmă e partidul cu cei mai mulți parlamentari?

Ludovic Orban: Obligatoriu asta ar fi trebuit să facă. Eu am susținut acest lucru, pentru că nu îmi doresc apariția unor derapaje instituționale. PSD este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. PSD a rupt coaliția și a provocat criza politică. PSD a arătat că are o majoritate, care s-a manifestat la demiterea guvernului Bolojan.

Dacă se refuza acest mandat, se putea merge în continuare pe susținerea unui guvern minoritar reformist, cu sprijinul PNL, USR și UDMR, chiar dacă era un guvern minoritar. Dar înainte trebuia respectată logica democratică a desemnării.

Adevărul: Ce ar trebui să se întâmple cu parlamentarii PNL care votează instalarea Guvernului Veștea?

Ludovic Orban: Nu există „parlamentari PNL” în afara partidului. Sper că, dacă Partidul Național Liberal va lua o decizie, parlamentarii partidului o vor respecta. Nerespectarea unei decizii politice atât de importante, cum este cea de susținere sau nesusținere a unui guvern, reprezintă o încălcare gravă a disciplinei statutare.

Adevărul: Este posibil să se formeze un nou „ALDE” din acești aleși?

Ludovic Orban: E greu să vă dau un răspuns clar. Pe de altă parte, cred că Partidul Național Liberal are nevoie de o reconstrucție, de o recâștigare a credibilității și de reducerea influenței celor care susțin apropierea de PSD.

Adevărul: Îmi amintesc că domnul Veștea a fost unul dintre susținătorii dumneavoastră la congresul PNL din septembrie 2021. Îl vedeți pregătit, în acest moment, pentru funcția de prim-ministru?

Ludovic Orban: Sincer, am fost șocat. El știe foarte clar că o astfel de soluție nu are susținere decât din partea PSD. Este o situație în care președintele forțează un partid democratic, care, fie spus, a avut o relație corectă cu Nicușor Dan, președintele României.

Nu îl recunosc în această postură și nu pot înțelege ce l-a determinat să intre într-un astfel de joc politic. În acest moment, el apare într-o lumină nefavorabilă și își compromite o parte importantă din cariera politică prin faptul că acceptă să încalce decizii democratice luate în forurile statutare ale partidului.

Dacă ar fi fost un om care respectă partidul și colegii, ar fi trebuit să solicite convocarea Consiliului Național pentru un vot de susținere pentru funcția de prim-ministru. Așa ar fi procedat cineva care respectă democrația internă de partid.

Tot ce s-a întâmplat seamănă cu o „noapte a cuțitelor lungi”, un puci în PNL, cu influențe externe și cu complicitatea unor liberali. Mulți dintre cei implicați nu au fost susținători ai lui Nicușor Dan în alegerile anterioare, dar acum încearcă să impună o altă direcție partidului.PNL în fața unei crize fără precedent.

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