Un turist a avut parte de o experiență desprinsă parcă dintr-un film de groază în timpul unei cazări prin Airbnb. Bărbatul a descoperit o trapă ascunsă sub podea, iar situația a devenit și mai bizară după ce a susținut că a auzit zgomote venind din spațiul de dedesubt.

sursa video: Reddit

Totul s-a petrecut în timp ce bărbatul explora apartamentul închiriat. Acesta a observat un scaun așezat într-un loc neobișnuit și, din curiozitate, a decis să îl mute. Sub scaun a găsit un panou roșu din lemn, ascuns în podea, care părea să ascundă o încăpere sau un spațiu despre care nu știa nimic.

Turistul a filmat descoperirea și a publicat imaginile pe internet, unde a povestit că întreaga situație i-a creat o stare de neliniște.

„Am închiriat un Airbnb și am observat că era un scaun așezat peste ceea ce s-a dovedit a fi un panou ascuns în podea. Nu am coborât acolo pentru că nu mi s-a părut în regulă”, a explicat bărbatul pe Reddit, potrivit express.

Zgomote misterioase venite de sub podea

A doua zi dimineață, experiența a devenit și mai ciudată. „Am avut impresia că am auzit ceva care semăna cu niște pași venind de jos, dar nu pot spune cu siguranță ce a fost. Toată situația mi s-a părut neliniștitoare. Ce credeți că este acel spațiu? Și ar trebui să cobor acolo? Sunt curios să văd ce se află în spatele acelei uși”, a spus acesta.

Descoperirea a devenit rapid virală, iar numeroși internauți au reacționat, comparând situația cu scene din filme horror.

„Trebuia să cobori acolo și să verifici orice cărți, înregistrări sau obiecte găsești”, a glumit un utilizator.

Un alt internaut a povestit că a întâlnit o situație asemănătoare într-o casă veche.

„Am avut o pivniță înfricoșătoare ca aceasta într-o casă veche pe care am închiriat-o. Casa fusese construită în 1890. Era locul unde se păstrau lucrurile reci, borcanele și proviziile. Era totuși foarte înfricoșător”, a relatat acesta.

În timp ce unii au văzut în descoperire începutul unei povești de groază, alții au oferit explicații mai realiste. Spațiul ar putea fi o pivniță veche sau un subsol folosit în trecut pentru depozitarea alimentelor.

Astfel de încăperi ascunse sunt întâlnite în special în clădiri vechi, unde proprietarii foloseau spațiile de sub podea pentru depozitare sau acces la instalații.

Experții în siguranța cazărilor recomandă turiștilor să fie precauți atunci când descoperă spații ascunse într-o locuință închiriată.

O trapă sau o ușă necunoscută nu ar trebui deschisă fără verificare, deoarece poate duce către spații tehnice, zone de depozitare ale proprietarului sau încăperi care nu fac parte din cazare.