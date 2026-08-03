 Kronospan își reduce consumul de energie cu până la 50%. Compania va opri etapizat o parte din liniile de producție | adevarul.ro
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Kronospan își reduce consumul de energie cu până la 50%. Compania va opri etapizat o parte din liniile de producție

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Kronospan, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România, a anunțat luni că va reduce consumul de energie cu până la 50%, prin oprirea graduală a unei părți a liniilor de producție. Decizia vine în contextul măsurilor adoptate pentru sprijinirea Sistemului Energetic Național, aflat sub presiune în această perioadă.

Kronospan e unul dintre marrii consumatori de energie electrică din România. FOTO arhivă Adevărul
Kronospan e unul dintre marrii consumatori de energie electrică din România. FOTO arhivă Adevărul

Potrivit companiei, reducerea consumului reprezintă o măsură de solidaritate cu sistemul energetic și răspunde apelurilor adresate marilor consumatori industriali, relatează News.ro.

„În contextul situaţiei actuale de pe piaţa energiei electrice din România, Kronospan anunţă decizia de a opri, în mod etapizat, o parte dintre liniile sale de producţie, cu scopul de a reduce consumul de energie electrică al companiei cu până la 50%. Măsura vine ca răspuns responsabil la solicitările transmise operatorilor industriali de a contribui la echilibrarea Sistemului Energetic Naţional în perioada actuală, marcată de presiuni asupra capacităţii de producţie şi distribuţie a energiei electrice”, a transmis compania industrială.

Reprezentanții companiei Kronospan precizează că procesul de reducere a activității va fi realizat gradual, în funcție de evoluția situației din sistemul energetic.

Compania susține că măsura nu va afecta relațiile comerciale și livrările către clienți.

„Compania subliniază că livrările către clienţi nu vor fi afectate de această măsură. Kronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România. O parte din consumul propriu este acoperit prin producţia de energie electrică din panouri fotovoltaice precum şi din producţia proprie de energie prin unităţi de cogenerare”, a mai transmis compania.

Anunțul vine în contextul stării de alertă energetică declarate de Guvern pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie și al necesității reducerii consumului, în special în perioadele de vârf. 

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