Cum justifică parlamentarii liberali anti-Bolojan susținerea pentru Guvernul Veștea: „PNL nu mai vorbește despre interesul național, ci despre interes de partid”

Biroului Politic Național al PNL a hotărât luni, într-o ședință extrem de tensionată, să nu susțină Guvernul Adrian Veștea. Cu toate acestea, există posibilitatea ca aproximativ 20 de parlamentari din tabăra anti-Bolojan să voteze în favoarea învestirii, în ciuda deciziei conducerii, fapt ce ar putea atrage excluderea lor din partid. „Adevărul” a luat legătura cu mai mulți dintre acești aleși, iar trei au acceptat să vorbească. Unul dintre ei lasă de înțeles că s-ar putea răzgândi, în funcție de modul în care va evolua susținerea pentru cabinetul Veștea.

Liberalii s-au reunit luni în ședință pentru a decide poziția oficială privind susținerea lui Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. În urma ședinței, votul a fost unul categoric de respingere a acestei nominalizări.

Tot în cadrul ședinței, propunerea susținută de Ilie Bolojan privind excluderea unei guvernări alături de Partidul Social Democrat a fost aprobată.

Votul a fost clar: 39 pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, reconfirmând poziția PNL de a nu forma alianță guvernamentală cu PSD.

Potrivit unor stenograme intrate în posesia "Adevărul", Ilie Bolojan a criticat în ședință secretomania din jurul nominalizării lui Adrian Veştea.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei probleme. Avem anunțul de dumunică dimineata al preşedintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier în așa fel încât sa formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anuntat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială”, a spus Bolojan în ședința PNL.

Alexandru Andrei: „Este nevoie de numirea cât mai rapidă a unui premier”

Deputatul PNL Alexandru Andrei, ales în Giurgiu, consideră că susținerea lui Veștea este justificată atât politic, cât și prin contextul de criză.

„În primul rând, este liberal și trebuie să deblocăm situația în care ne aflăm. Totuși, avem o lună și jumătate de când nu avem guvern. Există termene-limită legate de PNRR, iar piețele externe se uită la instabilitatea politică și reacționează în consecință. Este nevoie de numirea cât mai rapidă a unui premier, pentru a nu risca pierderea fondurilor din PNRR. În plus, vorbim despre un coleg liberal, ceea ce face cu atât mai firească susținerea unei astfel de soluții, mai ales în contextul continuării programului de guvernare”, a afirmat Alexandru Andrei.

Acesta spune că poziția sa este aliniată și cu mandatul primit din teritoriu.

„În egală măsură, ieri a avut loc o ședință a biroului politic județean, unde, cu o majoritate covârșitoare și un singur vot împotrivă, colegii au decis să mandateze parlamentarii PNL din județ să susțină Guvernul Veștea”, a explicat deputatul PNL.

„Să vedem dacă strânge”

În schimb, deputatul Alexandru Popa, ales în județul Brăila, susține că e gata să voteze guvernul Veștea doar dacă acesta strânge o majoritate. În urmă cu trei zile, parlamentarul PNL transmitea sus și tare că îl va susține pe Adrian Veștea.

„Dacă domnul Veștea face majoritate, atunci vom lua o decizie. Să vedem dacă strânge”, a declarat Alexandru Popa pentru Adevărul.

Declarația reflectă incertitudinea din interiorul PNL, unde o parte a parlamentarilor așteaptă evoluția negocierilor înainte de a se poziționa într-o tabără sau alta.

„PNL nu mai vorbește despre interesul național, ci despre interes de partid”

O poziție mai critică față de linia oficială a conducerii vine din partea deputatului PNL Ion Iordache, lider al organizației județene Gorj, care susține explicit Guvernul Veștea și critică orientarea actuală a partidului condus de Ilie Bolojan.

„Astăzi constat că PNL nu mai vorbește despre interesul național, ci despre interes de partid. Nu există un proiect coerent pentru ieșirea din criză. Înțeleg foarte bine cât de mare este nevoia unui guvern funcțional, capabil să își exercite prerogativele și să gestioneze inclusiv negocierile internaționale. De asemenea, cunosc presiunile economice actuale, inclusiv riscurile legate de ieșirile de capital din țară. Tocmai de aceea consider că responsabilitatea principală este față de România, nu față de calcule politice de moment”, a declarat Ion Iordache.

Acesta își justifică poziția prin nevoia de stabilitate guvernamentală, chiar și în afara disciplinei de partid.

„Din acest motiv, aș fi susținut și un guvern Tomac, dacă ar fi existat o variantă funcțională, și susțin în continuare guvernul Veștea, din datorie față de țară, din responsabilitate și din convingerea că domnul Veștea poate fi un prim-ministru bun. Chiar și în condițiile în care conducerea partidului a decis să nu susțină această formulă, eu îmi mențin poziția”, a subliniat deputatul PNL.