Traian Băsescu cere investiții de top în tehnologie militară: „Și România a făcut tancuri, iar acum poate să continue să facă”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri seară, la TVR Info, că România ar trebui să investească în tehnologie militară modernă și să reia producția de tancuri în țară, inclusiv prin achiziția de tehnologie din străinătate.

„De asta am spus de cinci-șapte ani… trebuie să fie posibil așa ceva (înarmarea Europei – n.r.). Lansăm sateliții ca să avem informații și trebuie să investim în echipamente de ultimă generație”, a afirmat Traian Băsescu la TVR Info.

Fostul șef al statului a comentat și discuțiile privind programul SAFE și achizițiile de tehnică militară.

„Mă uitam la discuțiile legate de programul SAFE, vrem tancuri Abrams sau tancuri germane… foarte bine, dar și România a făcut tancuri, iar acum poate să continue să facă. Împrumută sau cumpără tehnologia pe care nu o are, dar face tancurile la Mizil sau la București, unde le făceam înainte la Uzina Mecanică”, a spus acesta.

El consideră că evoluția tehnologiei militare schimbă importanța diferențelor dintre echipamentele produse de marile state și cele fabricate local.

„În fața unei drone, ori e un tanc Abrams, ori un tanc românesc… face toate atâtea parale. Deci trebuie o gândire foarte elastică și capabilă să vadă evoluțiile tehnologice în desfășurare”, a mai declarat fostul președinte.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat marți, 12 mai, că programul SAFE avansează conform planificării, iar România va avea, până la 31 mai, toate contractele semnate în cadrul acestui proiect strategic. El a afirmat că partea militară a programului reprezintă aproximativ 17 miliarde de euro, „din care circa 13 miliarde” vor genera producție în România, restul fiind legat de proiecte de infrastructură rutieră.

„Dacă ne uităm în perspectivă, pe termen mediu şi lung, pe de o parte, programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din producția aferentă contractelor pe partea militară pe care le-am semnat, deci cam 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă”, a spus Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat, în ședință extraordinară, semnarea de către ministrul Finanțelor a unui acord de împrumut între Comisia Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE.