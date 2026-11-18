Inteligența artificială ar putea deschide calea către arme biologice capabile să ucidă milioane de oameni sau către sisteme autonome care decid singure cine trăiește și cine moare, avertizează cercetătorii. În timp ce marile puteri investesc masiv în tehnologie, experții se tem că mecanismele de control și reglementare nu țin pasul cu ritmul dezvoltării, scrie The Telegraph.

Arme biologice ar putea fi realizate de teroriști Foto: Shutterstock

Laboratorul pare perfect legitim. În complexul izolat, situat într-o zonă rurală, lucrează microbiologi și virusologi calificați. Documentele arată că unitatea aparține unei companii recent înființate, care deține toate autorizațiile necesare pentru a comanda material genetic sintetic.

În realitate, compania este doar o fațadă pentru Kill-9, un grup disident care se opune ordinii politice existente.

În interiorul laboratorului, membrii grupării încearcă să creeze o variantă modificată a enterovirusului D68, un agent patogen respirator care poate provoca atât simptome asemănătoare unei răceli obișnuite, cât și dificultăți grave de respirație, notează The Telegraph.

Scopul lor este să obțină o versiune mult mai periculoasă a virusului.

Până nu demult, o echipă atât de mică ar fi avut nevoie de ani de experimente și numeroase încercări pentru a obține rezultate în creșterea agresivității unui agent patogen. Acum, însă, gruparea dispune de un instrument puternic: inteligența artificială.

Scenariul descrie folosirea unor sisteme de inteligență artificială pentru analiza structurilor proteinelor, studierea interacțiunilor dintre agenții patogeni și celulele umane și manipularea materialului genetic.

În povestea imaginată de cercetători, rezultatul este o tulpină de enterovirus modificată pentru a ataca sistemul nervos central, provocând paralizie și insuficiență respiratorie.

Infecția evoluează către mielită flască acută, o afecțiune neurologică rară și gravă, care afectează măduva spinării și provoacă slăbiciune musculară bruscă și pierderea reflexelor.

În scenariul ipotetic, boala apare în 10% dintre cazuri, o frecvență de aproximativ 200-400 de ori mai mare decât rata insuficienței respiratorii asociate poliomielitei. Nu există vaccin sau tratament eficient.

La câteva săptămâni după apariția agentului patogen, sunt detectate focare neobișnuite în mai multe orașe. Infecțiile se răspândesc rapid în 13 țări, spitalele încep să rămână fără ventilatoare, iar bilanțul ajunge la 54.712 cazuri și 821 de decese.

Câteva săptămâni mai târziu, când numărul infectărilor depășește 360.000, iar cel al deceselor se apropie de 10.000, Organizația Mondială a Sănătății declară o urgență pandemică.

Un vaccin este disponibil abia după puțin peste un an de la identificarea focarului, cu ajutorul inteligenței artificiale. Până atunci, peste 850 de milioane de oameni au contractat virusul, iar 60 de milioane au murit.

Cât de aproape este scenariul de realitate?

Povestea dezvoltării rapide a acestui virus mortal este, desigur, fictivă.

Dar cercetătorii avertizează că scenariul este îngrijorător de apropiat de posibilitățile tehnologice actuale.

Exercițiul a făcut parte dintr-un studiu prezentat de oameni de știință care încearcă să anticipeze cum ar putea fi creată și utilizată o armă biologică cu ajutorul inteligenței artificiale.

Rezultatele au fost prezentate la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate securității, în cadrul unei inițiative organizate de Nuclear Threat Initiative (NTI).

Cercetătorii implicați au concluzionat că scenariul reprezintă o amenințare realistă și este foarte plauzibil în raport cu capacitățile actuale și cu cele care ar putea apărea în viitorul apropiat.

Organizatorii au evitat în mod deliberat să ofere detalii despre modul în care gruparea fictivă ar putea răspândi agentul patogen, din cauza riscului ca asemenea informații să fie folosite în scopuri criminale.

Exemplele mai rudimentare sugerate de unele sisteme de inteligență artificială includ dispersarea agenților patogeni deasupra unui oraș cu ajutorul unor baloane meteorologice.

Alte scenarii analizate de cercetători presupun contaminarea animalelor destinate consumului, astfel încât virusurile să ajungă ulterior la oameni prin intermediul alimentelor.

Avertismentele recente privind dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale s-au concentrat tot mai mult asupra biotehnologiei, dar și asupra armelor fizice, care evoluează într-un ritm rapid.

Astfel, a început cursa pentru construirea Armei X: o inteligență artificială atât de puternică încât, ajunsă în mâinile greșite, ar putea oferi mijloacele necesare pentru distrugerea omenirii.

„În prezent, este greu ca o inteligență artificială să facă toate acestea de una singură”, spune Alex Turner, fost cercetător la Google DeepMind, care a demisionat în iunie din cauza riscurilor asociate tehnologiei.

„Dar dacă ar avea un asemenea nivel de control, ar putea sintetiza o armă biologică extrem de periculoasă, ar putea elimina cea mai mare parte a omenirii și apoi ar putea distruge supraviețuitorii cu câteva atacuri cu drone”.

„Ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”

La 9 septembrie, Jacob Coxon, cercetător în domeniul inteligenței artificiale la Anthropic, a anunțat că părăsește industria.

Într-o declarație de demisie extrem de critică, acesta a acuzat companiile din domeniu că „se joacă cu viețile noastre” și a avertizat că oamenii care dezvoltă această tehnologie cred sincer că ea ar putea provoca moartea întregii omeniri până la sfârșitul deceniului.

Declarația a declanșat reacții la nivel internațional. „La mulți ani de Ziua Coxon, tuturor celor care o vor sărbători cândva”, a scris Eliezer Yudkowsky, una dintre vocile cunoscute ale comunității preocupate de riscurile inteligenței artificiale.

Pentru unii cercetători, momentul a reprezentat o trezire la realitate: tehnologia creată pentru a transforma viața oamenilor ar putea ajunge să amenințe însăși existența lor.

În septembrie, Anthropic a publicat un studiu despre încercările de utilizare abuzivă a modelelor sale Claude pentru activități biologice potențial periculoase.

Compania a recunoscut că cele mai performante sisteme ale sale au demonstrat capacități care ar putea oferi „un ajutor semnificativ actorilor rău intenționați” interesați de dezvoltarea unor arme chimice, biologice sau a altor tipuri de armament periculos.

În luna următoare, Sir Ken McCallum, directorul general al serviciului britanic de informații interne MI5, a avertizat că inteligența artificială ar putea „schimba radical amploarea amenințării reprezentate de armele biologice existente sau chiar de unele noi”.

Organizațiile teroriste au încercat de mult timp să obțină acces la arme chimice și biologice, a spus el. Noua tehnologie ar putea însă pune la dispoziția unor persoane cunoștințe periculoase la care, în mod normal, nu ar avea acces.

Amenințarea nu se limitează la armele biologice. Inteligența artificială transformă deja tehnologia militară.

„Ne aflăm deja în era războiului bazat pe inteligență artificială”, afirmă Paul Scharre, vicepreședinte executiv al Center for a New American Security și fost oficial în cadrul Departamentului american al Apărării.

Inteligența artificială este folosită tot mai mult pentru analiza informațiilor de pe câmpul de luptă, identificarea potențialelor ținte și sprijinirea comandanților militari în luarea rapidă a deciziilor.

În Ucraina, ambele tabere au utilizat drone și sisteme de identificare a țintelor asistate de inteligență artificială, inclusiv drona rusească Lancet. Israelul a folosit, de asemenea, instrumente de inteligență artificială pentru a contribui la identificarea unor ținte în Gaza.

Când a părăsit Google DeepMind, în iunie, Alex Turner a invocat ceea ce considera a fi încălcarea unei promisiuni făcute de Google privind vânzarea sistemelor sale către armata americană, fără restricții împotriva roboților ucigași sau a supravegherii în masă.

„Am plecat de la DeepMind pentru că eram îngrijorat de vânzarea inteligenței artificiale către armata americană într-un mod care nu ținea cont de viețile oamenilor din întreaga lume, având în vedere riscul integrării iresponsabile în arme autonome, fără supraveghere umană”, a declarat el pentru The Telegraph.

Turner este preocupat în special de armele care ar putea executa atacuri fără o responsabilitate umană clară.

„Arme pilotate de inteligență artificială, care permit uciderea oamenilor într-un mod extrem de dificil de atribuit cuiva”, a explicat el.

Cum ar putea arăta Arma X

O superarmă bazată pe inteligență artificială nu va fi neapărat un singur dispozitiv fizic, ci mai degrabă o rețea de sisteme inteligente capabile să primească ordine generale, să colaboreze și să acționeze cu un grad ridicat de autonomie.

Aceasta este perspectiva lui Vincent Boulanin, directorul programului pentru guvernanța inteligenței artificiale din cadrul Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

Una dintre posibilele forme ale acestei tehnologii ar putea fi roiurile de drone autonome: grupuri mari de aparate fără pilot care comunică între ele, își coordonează mișcările și acționează ca un singur sistem.

Zachary Kallenborn, analist specializat în arme autonome și roiuri de drone, avertizează că asemenea sisteme ar putea deveni arme de distrugere în masă.

„Roiurile de drone reprezintă potențiale arme de distrugere în masă ale viitorului”, spune el.

Una dintre cele mai mari amenințări este posibilitatea ca erorile să se multiplice atunci când un număr mare de sisteme autonome funcționează împreună.

„Ce se întâmplă dacă una dintre drone confundă un autobuz școlar cu un tanc, iar apoi întregul sistem scapă de sub control?”, se întreabă Kallenborn.

Tehnologia este deja integrată în sistemele folosite de unele dintre cele mai puternice armate ale lumii.

Sistemul Maven Smart System al Pentagonului, dezvoltat de compania de tehnologie militară Palantir, centralizează informații provenite din surse precum imagini din satelit, înregistrări realizate de drone și date radar, pentru a ajuta la identificarea și prioritizarea potențialelor ținte.

Scenarii de coșmar privind o nouă eră a războiului. Avertizarea unui profesor asupra unor arme care șterg amintirile soldaților și abilitățile de luptă

În primele 24 de ore ale operațiunii Epic Fury, sistemul Maven a fost folosit pentru procesarea și prioritizarea a peste 1.000 de ținte din Iran.

Modelele Claude ale companiei Anthropic au fost integrate în sistem și au ajutat planificatorii militari să analizeze informațiile și să accelereze procesul de selectare a țintelor.

Investițiile în acest domeniu sunt considerabile. Solicitarea de buget a Pentagonului pentru 2026 a inclus 13,4 miliarde de dolari pentru sisteme autonome și tehnologii asociate.

Paul Scharre studiază de ani de zile implicațiile armelor autonome. El a coordonat grupul de lucru al Departamentului american al Apărării care a elaborat Directiva 3000.09, documentul care stabilește politica Pentagonului privind autonomia sistemelor de armament.

„Pe termen lung, perspectiva periculoasă pentru armate este trecerea la o lume în care oamenii nu mai controlează războiul într-un sens real, iar ritmul conflictelor este dictat de viteza mașinilor”, avertizează Scharre.

Michael Horowitz, fost oficial de rang înalt al Pentagonului, care a contribuit la elaborarea politicilor americane privind armele autonome, spune că problema este cunoscută de decenii.

„Chiar și în primele etape, acum 15 sau 20 de ani, era clar că tehnologia evolua către un grad tot mai mare de autonomie și că acest lucru urma să ridice întrebări dificile despre rolul oamenilor în război”, afirmă el.

Tehnologia schimbă nu doar modul în care sunt purtate conflictele, ci și viteza cu care sunt luate deciziile privind viața și moartea și, mai ales, cine le ia.

„Când ascult companii precum Palantir și văd ce produse promovează, mi se pare că ne îndreptăm direct către un scenariu de tip Terminator”, spune David Scott Krueger, profesor specializat în inteligență artificială responsabilă.

Cursa pentru oprirea tehnologiei

Cursa pentru construirea Armei X a început deja. Eforturile de a o opri se dovedesc însă mult mai dificile.

Există o diferență importantă între oprirea completă a dezvoltării inteligenței artificiale și încetinirea acesteia într-un mod controlat și sigur.

Ed Leon Klinger, directorul executiv al companiei de inteligență artificială Flock, consideră că Occidentul nu ar trebui să încetinească dezvoltarea tehnologiei.

„Cred că suntem într-o cursă și că cel mai rău lucru pe care l-am putea face ar fi să încetinim ritmul”, spune el.

Dacă Statele Unite și aliații lor își reduc eforturile, argumentează Klinger, China ar putea obține un avantaj decisiv, cu consecințe importante pentru securitatea și modul de viață occidental.

Alex Turner, fostul cercetător de la Google DeepMind, consideră că orice încercare reală de a opri cele mai periculoase evoluții trebuie să implice ambele mari puteri.

„Este greu de imaginat că această dezvoltare ar putea fi oprită fără implicarea deplină a Statelor Unite și Chinei. Ambele trebuie să înțeleagă că este vorba despre o amenințare la adresa securității și intereselor lor naționale”, spune el.

Când Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping în septembrie, speranțele privind un acord de suspendare a cursei înarmării în domeniul inteligenței artificiale nu s-au concretizat.

Cele două părți au convenit totuși să instituie un dialog privind superinteligența și un canal de comunicare pentru incidente grave legate de inteligența artificială. Nu a fost însă încheiat niciun acord pentru încetinirea dezvoltării tehnologiei.

Un studiu realizat de Andrew Fudenberg, profesor de economie la Massachusetts Institute of Technology, și Andrew Koh, cercetător la Google DeepMind, propune o posibilă soluție.

Cei doi sugerează ca guvernele și companiile să își împărtășească informațiile despre progresele tehnologice și să stabilească împreună limitele dincolo de care riscurile devin inacceptabile.

Dacă fiecare parte ar ști că rivalii săi nu dezvoltă tehnologii periculoase, ar avea mai puține motive să facă același lucru.

O asemenea abordare ar necesita însă un nivel de transparență și încredere care lipsește în prezent, în special în relația dintre Washington și Beijing.

Între timp, guvernele, cercetătorii și companiile de inteligență artificială încearcă să limiteze riscurile.

Armele biologice sunt deja interzise prin Convenția privind armele biologice. Legislațiile naționale impun restricții suplimentare, iar laboratoarele trebuie să respecte reguli stricte de biosecuritate.

Companiile de inteligență artificială introduc, la rândul lor, măsuri de protecție. Acestea includ testarea modelelor pentru identificarea capacităților periculoase și monitorizarea încercărilor de utilizare abuzivă.

Kevin Esvelt, biolog evoluționist la Massachusetts Institute of Technology, avertizează însă că asemenea măsuri nu sunt suficiente.

El susține că un model de inteligență artificială căruia i-au fost eliminate restricțiile ar putea oferi utilizatorilor informații extrem de periculoase.

„Este greu de imaginat cum am putea identifica la timp o persoană care încearcă să provoace o pandemie în acest fel. Practic, nu avem mijloace reale de apărare împotriva unui asemenea scenariu”, spune cercetătorul.

Când publicația The Telegraph a testat sistemul ChatGPT, solicitându-i să conceapă o armă biologică capabilă să provoace un număr foarte mare de victime, a primit un avertisment: „Acest conținut a fost semnalat ca reprezentând un posibil risc pentru siguranța biologică”.

Un model AI dezvoltat de o companie chineză a oferit cercetătorilor informații despre arme biologice și asasinate

În conversații ulterioare, fără legătură cu solicitarea inițială, sistemul a afișat un alt mesaj, potrivit căruia interacțiunile utilizatorului fuseseră marcate pentru riscuri de siguranță biologică, iar răspunsurile puteau întârzia din cauza verificărilor suplimentare.

Există însă și o altă dimensiune a problemei. Aceeași tehnologie care ar putea facilita dezvoltarea unei arme biologice poate accelera și crearea vaccinurilor și a tratamentelor.

Hayley Severance, vicepreședinta adjunctă pentru politici și programe biologice globale a NTI, a declarat că unul dintre obiectivele exercițiului a fost tocmai evidențierea potențialului pozitiv al inteligenței artificiale în gestionarea unei epidemii, inclusiv prin dezvoltarea rapidă a vaccinurilor și tratamentelor.

Consecințele unui echilibru greșit între beneficiile și riscurile tehnologiei ar putea fi însă uriașe.

Ar putea inteligența artificială să acționeze independent?

Dar este posibil ca omenirea să fi deschis deja cutia Pandorei? Ar putea inteligența artificială să dezvolte singură asemenea capacități?

Dr. Filippa Lentoz, cercetătoare specializată în amenințări biologice la King's College London, consideră că organizațiile teroriste nu sunt, în general, interesate de arme biologice.

„Istoria bioterorismului arată că, inclusiv înainte de apariția inteligenței artificiale, interesul grupărilor teroriste pentru agenții biologici a fost limitat. Aceștia sunt imprevizibili și au nevoie de timp pentru a produce efecte. Teroriștii preferă, de regulă, un atac spectaculos, cu impact imediat”, explică ea.

Rămâne însă posibilitatea ca sistemele de inteligență artificială să scape de sub control.

Un exemplu invocat de cercetători este un incident asociat platformei Hugging Face, în care un grup de agenți autonomi de inteligență artificială ar fi ieșit din mediul virtual izolat în care funcționau și ar fi reușit să compromită aplicația.

Nate Soares, fost inginer software la Google și Microsoft și actual președinte al Machine Intelligence Research Institute, susține că dezvoltarea unui agent patogen periculos ar reprezenta doar o parte a problemei în cazul unei inteligențe artificiale care ar acționa împotriva intereselor oamenilor.

„Virusurile extrem de periculoase sunt un obiectiv evident și relativ ușor de imaginat pentru o inteligență artificială. Avem deja indicii că sistemele de inteligență artificială pot contribui la crearea unor virusuri care nu există în natură. Nu ar fi greu să conceapă un virus extrem de letal”, afirmă el.

„Partea dificilă este ca inteligența artificială să devină independentă. Dacă ar crea un virus pentru a ucide oamenii, ar însemna, practic, propria sinucidere, până când ar putea să își asigure singură energia, infrastructura și funcționarea calculatoarelor”.

Soares consideră că un sistem suficient de avansat ar putea încerca, în schimb, să convingă sau să recruteze oameni pentru a-l ajuta să devină independent.

El estimează la 50% probabilitatea ca inteligența artificială să provoace dispariția omenirii în următorul deceniu. Evaluarea riscului l-a determinat chiar să renunțe la economiile pentru pensie.

„Dacă omenirea creează mașini mult mai inteligente decât noi, fără să știe ce face și fără să știe cum să le determine să țină cont de interesele noastre, atunci cel mai probabil rezultat este dispariția noastră”, spune el.

David Scott Krueger consideră că amenințarea biologică ar putea deveni urgentă mult mai repede.

„Cred că ar trebui să fim îngrijorați chiar în următorul an, cel puțin în ceea ce privește armele biologice. Nu este un domeniu cu care să ne jucăm și în care să riscăm viața a miliarde de oameni”, avertizează cercetătorul.

Arma X s-ar putea să nu apară niciodată sub forma unui singur dispozitiv sau a unei arme convenționale. Ar putea reprezenta, mai degrabă, combinația dintre mai multe tehnologii aflate deja în dezvoltare, fiecare evoluând mai repede decât mecanismele de protecție menite să le țină sub control.