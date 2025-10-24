Baronii PSD se regrupează. Grindeanu, Manda și Oprescu devin noul centru de putere, cu Stănescu în rolul „asasinului timpului”

La întâlnirea PSD Olt, Sorin Grindeanu a confirmat sprijinul pentru Marius Oprescu ca prim-vicepreședinte al partidului și a lăudat rolul lui Paul Stănescu în menținerea echilibrului intern. Social-democrații Olt trimit 104 delegați la Congresul PSD din 7 noiembrie.

Reuniunea PSD Olt, desfășurată înaintea Congresului din noiembrie, a arătat cum se reașază raporturile de forță în interiorul partidului. În timp ce Paul Stănescu face pasul în spate, baronii locali se aliniază în jurul noii axe de putere formate din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marius Oprescu.

Organizația Olt, una dintre cele mai disciplinate și influente structuri din PSD, trimite 104 delegați la Congres. Marius Oprescu, reales la conducerea filialei și președinte al Consiliului Județean, va fi promovat la nivel central, în echipa lui Grindeanu, pe funcția de prim-vicepreședinte.

Sorin Grindeanu a venit la Slatina cu un mesaj clar: întărirea controlului politic și recunoașterea organizațiilor care livrează rezultate. „Am venit să îmi arăt respectul pentru organizația Olt, care în ultimii ani a avut printre cele mai bune rezultate din țară. Mă onorează că Marius a acceptat să facă parte din echipa mea. Este un om de partid care va aduce plusvaloare la nivel național”, a spus Grindeanu.

În schimb, Paul Stănescu a oferit două momente care arată cum se petrece tranziția de generație din PSD. Stănescu a recunoscut indirect că e timpul unei schimbări de gardă, dar a făcut-o cu stilul său caracteristic, cu un amestec de ironie și nostalgie. „Se schimbă generațiile, dar partidul rămâne unit. Asta e normalitatea”, a spus Stănescu.

Cu tonul unui veteran care își acceptă retragerea, dar nu și tăcerea, Stănescu a încheiat discursul cu un citat memorabil din Emil Cioran: „Misiunea mea este să îmi omor timpul, a lui să mă omoare pe mine. Ne înţelegem bine, ca între asasini.”