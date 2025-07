Autoritățile locale și județene merg înainte cu procedurile pentru proiectele aprobate în Programul „Anghel Saligny”, chiar și cele aflate la început. Șeful CJ Olt spune că măsurile anunțate de guvern sunt „demagogie ieftină” și indică unde ar trebuit să se acționeze, numind, printre altele, desființarea sinecurilor.

Consilierii județeni au aprobat chiar joi un proiect prin care au fost actualizați indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru un drum județean de 6 km lungime. Investiția a fost atribuită, lucrările nu au demarat, însă este unul dintre proiectele care trebuie să continue, spune președintele CJ Olt, Marius Oprescu, acesta declarând că nu este de acord ca programul „Anghel Saligny” să fie înghețat, indiferent de stadiul proiectelor. Mai mult, Oprescu a indicat alte măsuri pe care guvernul nu le-a cuprins în pachetele enunțate până acum, printre acestea și desființarea sinecurilor.

„Proiectele începute nu trebuie stopate. Pe <Anghel Saligny> nu mai sunt proiecte nici de stadioane, nici de săli de sport, nici de parcuri. Aici vorbim de proiectele esenţiale de infrastructură: apă, canal, drumuri şi gaze. Nu ştiu, n-aş putea să vă spun care proiecte începute ar trebui stopate, nu e corect. Nu aşa se procedează. Să nu uităm că, ştiţi, e o vorbă pe care o spun de fiecare dată, şi Ianca şi Topana şi Făgeţelu fac parte tot din România, tot din Uniunea Europeană. Și copiii de acolo şi cetăţenii de acolo merită să beneficieze de aceleaşi condiţii pe care le au şi la Oradea şi la Bucureşti şi la Cluj”, a declarat Oprescu.

Șeful CJ Olt, care conduce și organizația județeană a PSD, a catalogat drept „demagogie ieftină” măsurile din pachetele 1, 2 și 3 anunțate până acum de premierul Ilie Bolojan.

„Asta e demagogie ieftină, asta nu este reforma statului român”

„Din punctul meu de vedere, pe pachetele 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu ştiu care vor fi, aşa cum au început, par o demagogie ieftină. Nu aşa se face. Ceea ce am văzut, că ies zilnic onor conducătorii Guvernului și spun că au descoperit trei ospătari în plus şi doi şoferi şi cinci baxuri de apă minerală la Guvern în plus, mi se par o demagogie ieftină. Nu am văzut vorbindu-se de marile direcţii pe care România ar trebui să se concentreze: combaterea evaziunii fiscale - şi ştim foarte bine că există nişte scannere în vamă care nu merg de 15 ani de zile; nu am văzut că se vorbeşte despre impozitarea multinaţionalelor, pentru că îi lăsăm de fiecare dată să plece cu profiturile din România fără să plătească nici măcar un leu în România; şi nu am văzut, deşi se vorbeşte public, nu am văzut nicio măsură în ceea ce priveşte desfiinţarea sinecurilor, care există în statul român, care creează o discrepanţă crasă între veniturile, şi iau doar două exemple, preşedintelui României şi ale unui ministru, şi celelalte autorităţi şi agenţii şi instituţii, care au venituri şi de 10 şi de 20 de ori mai mari decât un ministru sau preşedintele ţării. Până una alta, am văzut că s-au găsit la guvern nişte baxuri de apă minerală în plus, s-au găsit trei ospătari şi poate trebuia să fie doi sau niciunul şi trebuie să dăm doi şoferi afară ca să meargă demnitarii cu mijloacele de transport. Asta e demagogie ieftină, asta nu este reforma statului român”, a spus Oprescu.

Declarațiile șefului PSD Olt vin în contextul în care în ultimele zile s-a vorbit despre plasarea rudelor politicienilor în diverse funcții, însă unul dintre cei vizați a fost chiar secretarul-general al PSD Olt, Paul Stănescu, care a condus filiala PSD Olt.

Șeful PSD Olt a precizat că luni va avea loc o întâlnire politică în cadrul Partidului Social-Democrat cu cei 25 de președinți de consilii județene pe care îi au social-democrații, astfel încât să se pună al cale un punct de vedere comun pe marginea legislației care ar putea modifica „Anghel Saligny”.

În judeţul Olt sunt 157 de proiecte pe Anghel Saligny, accesate de 110 localități. „De asemenea, mai sunt 34 de proiecte de gaze tot pe <Anghel Saligny>, dar sunt separate de ordinul iniţial care s-a dat pe apă, canal, drumuri la începutul programului <Anghel Saligny>”, a precizat șeful CJ Olt. Trei dintre proiecte sunt ale Consiliului Județean Olt și sunt proiecte de modernizare a drumurilor județene.