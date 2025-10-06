Propunerea PSD pentru reforma administrației locale: Concedieri sau salarii mai mici cu 10%

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat propunerea cu care va merge PSD în coaliție pentru reforma administrației locale. Liderii locali ar urma să aibă de ales, potrivit propunerii PSD.

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Astfel, primarii și președinții de consilii județene vor avea posibilitatea „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal” a mai explicat Olguța Vasilescu.

Sorin Grindeanu a declarat anterior că PSD vrea ca liderii locali să poată alege.

„Suntem de acord să reducem cheltuielile, dar să lăsăm primarii și consiliile locale să decidă. Dacă la nivel național aplici o reducere de 5% pe salarii, s-ar economisi 1,2 miliarde, dar asta ar însemna concedierea a 13.000 de oameni. Trebuie să existe flexibilitate”, a punctat liderul PSD.

Proiectul trebuia inițial să fie inclus în pachetul doi de măsuri asumate în Parlament de Guvern, fiind o restanță amânată inițial pentru doar două săptămâni, după ce liderii coaliției prelungiseră deja discuțiile pentru pachetul doi.