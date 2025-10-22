Lia Olguța Vasilescu se laudă cu „recorduri istorice” ale guvernării social democrate: „PSD se opune politicilor deficitare de austeritate”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis miercuri că PSD se opune politicilor deficitare de austeritate care adâncesc România într-un blocaj sever, în care opune măsurilor de austeritate soluții reale, care nu pun presiune pe buget.

„PSD se opune politicilor deficitare de austeritate care adâncesc România într-un blocaj sever. În schimb, PSD promovează ideea unei economii bazate pe coeziune, solidaritate şi dezvoltare durabilă. PSD vine în fața românilor un program concret şi detaliat pentru relansarea economiei românești, în care opune măsurilor de austeritate soluţii reale, care nu pun presiune pe buget. Sunt soluții care vor conduce la crearea a peste 120.000 locuri de muncă şi vor așeza România pe un trend de creștere economică durabil, sens în care se impune să fie susținute, promovate în mod unitar”, a transmis primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, la Conferința regională a PSD Dolj, scrie News.

Ea a afirmat că guvernările PSD au însemnat recorduri istorice, au însemnat cele mai multe investiții publice din perioada postdecembristă, au însemnat cele mai consistente creșteri ale pensiilor, ale salariilor minim şi mediu net şi reducerea numărului românilor în risc de sărăcie şi consolidarea clasei de mijloc.

„Partidul Social-democrat pare să fie singurul care a înţeles că orice nou proiect de construcţie începe cu temelia, iar fundaţia acestei ţări este marea infrastructură, ceea ce alţii au blocat. PSD a repornit şi astfel a ajuns să obţină un alt record crucial pentru dezvoltarea viitoare a României, cei mai mulţi kilometri de drumuri de mare viteză realizate şi date în circulaţie. Este un proces care trebuie să continue dacă vrem ca ţara noastră să-şi consolideze poziţia într-o Europă tot mai dinamică”, a subliniat aceasta.

Organizația Judeţeană Dolj a PSD, în cadrul conferinței extraordinare a adoptat o rezoluție privind susţinerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de președinte al Partidului Social-Democrat.