Paul Stănescu explică de ce PSD renunță la eticheta „progresistă”: „Fără Dumnezeu nimic nu e”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a decis să elimine termenul „progresist” din statut, afirmând că formațiunea se identifică mai degrabă cu valorile creștin-democrate. Declarația vine în contextul în care Stănescu ar urma să piardă funcția de conducere în favoarea lui Claudiu Manda, la Congresul programat în noiembrie.

„După ideologia noastră… suntem mai mult un partid creștin-democrat. Nu ne asemănăm foarte mult cu partidele socialiste din Suedia sau Norvegia”, a declarat Paul Stănescu pe holurile Parlamentului, referindu-se la decizia de a elimina din statut termenul „progresist”.

Întrebat ce rol va avea religia în cadrul formațiunii, Stănescu a răspuns simplu: „Păi fără Dumnezeu nimic nu e”.

Paul Stănescu, înlocuit de Claudiu Manda

Actualul secretar general al PSD a confirmat că nu va mai candida pentru nicio funcție de conducere la Congresul din 7 noiembrie, când partidul își va alege noul președinte și echipa de conducere.

„Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generația tânără. Se schimbă generațiile, așa e frumos. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general în partid, așa că ajunge. Am și o vârstă”, a declarat Stănescu, citat de Digi24.

În locul său, postul de secretar general ar urma să fie ocupat de Claudiu Manda, susținut de Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului în acest moment.

PSD renunță la „progresism” și adoptă valori tradiționale

În cadrul aceleiași ședințe, conducerea PSD a decis modificarea statutului partidului, eliminând referirea la caracterul „progresist” al formațiunii. În noua formulare, partidul se va declara promotor al valorilor „naționale, religioase și tradiționale”.

„Definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. (…) PSD este și a fost întotdeauna un partid al României, nu al experimentelor ideologice”, a transmis președintele interimar Sorin Grindeanu, într-un mesaj publicat pe Facebook.