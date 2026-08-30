AUR vrea modificarea Constituției. Ce reguli propune pentru deblocarea crizelor guvernamentale: „Un preşedinte nu poate ține o țară blocată”

AUR anunță că va promova, în perioada următoare, un proiect de modificare a Constituției, prin care să fie introduse termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Național de Conducere al formațiunii, reunit în județul Mehedinți. Reprezentanții partidului susțin că actuala criză politică a evidențiat vulnerabilități ale mecanismelor constituționale.

AUR anunță că va promova un proiect de modificare a Constituției. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Una dintre modificările propuse de AUR vizează stabilirea unui termen maxim în care președintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcția de premier.

Formațiunea susține că, în cazul în care termenul nu este respectat, mandatul șefului statului ar urma să înceteze de drept. AUR afirmă că atribuția constituțională a președintelui de a desemna premierul trebuie să fie însoțită și de o limită de timp pentru exercitarea acesteia.

„Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituționale. Nicușor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor şi de posibilitatea ca AUR să câştige alegerile anticipate. Un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne. Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituţie a unui termen maxim în care preşedintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept”, afirmă reprezentanţii AUR într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Dizolvarea de drept a Parlamentului

O altă modificare propusă prevede dizolvarea de drept a Parlamentului dacă, în termen de 60 de zile de la prima solicitare, Legislativul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului, după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

AUR susține că astfel de prevederi ar împiedica prelungirea unor blocaje politice și ar permite revenirea la urne atunci când instituțiile nu reușesc să formeze un nou Guvern.

Formațiunea critică actuala situație politică și susține că România nu poate rămâne perioade îndelungate cu un Guvern demis.

„Constituția trebuie să ofere soluții atunci când instituțiile şi reprezentanții statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce președintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi și cum poate evita alegerile anticipate”, se arată în comunicat.

AUR a adoptat în unanimitate o rezoluție pentru organizarea de alegeri anticipate

De asemenea, AUR a adoptat în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere (CNC), rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”. Prin acest document, formațiunea susține că organizarea de alegeri anticipate și revenirea la urne reprezintă singura soluție democratică pentru depășirea actualului blocaj politic.