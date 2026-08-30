 AUR vrea modificarea Constituției. Ce reguli propune pentru deblocarea crizelor guvernamentale: „Un preşedinte nu poate ține o țară blocată” | adevarul.ro
search
Duminică, 30 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

AUR vrea modificarea Constituției. Ce reguli propune pentru deblocarea crizelor guvernamentale: „Un preşedinte nu poate ține o țară blocată”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

AUR anunță că va promova, în perioada următoare, un proiect de modificare a Constituției, prin care să fie introduse termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Național de Conducere al formațiunii, reunit în județul Mehedinți. Reprezentanții partidului susțin că actuala criză politică a evidențiat vulnerabilități ale mecanismelor constituționale.

AUR anunță că va promova un proiect de modificare a Constituției.
AUR anunță că va promova un proiect de modificare a Constituției. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Una dintre modificările propuse de AUR vizează stabilirea unui termen maxim în care președintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcția de premier.

Formațiunea susține că, în cazul în care termenul nu este respectat, mandatul șefului statului ar urma să înceteze de drept. AUR afirmă că atribuția constituțională a președintelui de a desemna premierul trebuie să fie însoțită și de o limită de timp pentru exercitarea acesteia.

„Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituționale. Nicușor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate. Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor şi de posibilitatea ca AUR să câştige alegerile anticipate. Un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne. Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituţie a unui termen maxim în care preşedintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept”, afirmă reprezentanţii AUR într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Dizolvarea de drept a Parlamentului 

O altă modificare propusă prevede dizolvarea de drept a Parlamentului dacă, în termen de 60 de zile de la prima solicitare, Legislativul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului, după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

AUR susține că astfel de prevederi ar împiedica prelungirea unor blocaje politice și ar permite revenirea la urne atunci când instituțiile nu reușesc să formeze un nou Guvern.

Formațiunea critică actuala situație politică și susține că România nu poate rămâne perioade îndelungate cu un Guvern demis.

„Constituția trebuie să ofere soluții atunci când instituțiile şi reprezentanții statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce președintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi și cum poate evita alegerile anticipate”, se arată în comunicat.

AUR a adoptat în unanimitate o rezoluție pentru organizarea de alegeri anticipate

De asemenea, AUR a adoptat în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere (CNC), rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”. Prin acest document, formațiunea susține că organizarea de alegeri anticipate și revenirea la urne reprezintă singura soluție democratică pentru depășirea actualului blocaj politic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
digi24.ro
image
„Bomba cu ceas” din Europa care amenință jumătate de milion de oameni. Autoritățile au un plan de evacuare în 72 de ore
stirileprotv.ro
image
Un feribot cu 270 de oameni la bord s-a scufundat lângă Cipru de Nord. Autoritățile au intervenit de urgență
gandul.ro
image
Ușor și ieftin. Îndepărtează calcarul de la duș fără produse chimice
mediafax.ro
image
Oferte pentru Denis Drăguș: 1.300.000 de euro! Decizia luată de atacantul dorit de Gigi Becali
fanatik.ro
image
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
libertatea.ro
image
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de ajutorul Finlandei în Arctica. Rusia și China, marile amenințări
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Modelul cu origini românești a divorțat după doi ani: 85.000 de euro pensie alimentară!
digisport.ro
image
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Afacerea neobișnuită care îi aduce unui britanic 50.000 euro pe an. A investit doar 2.800 euro la început
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Poţi rezolva ecuaţia matematică în 7 secunde? Mulţi adulţi greşesc fără să îşi dea seama
playtech.ro
image
„Pierderi enorme!” Gigi Becali, avertizat de rivalul din SuperLiga după ce Tănase și Crețu au plecat de la FCSB: „Nu mai au lider”
fanatik.ro
image
Cum încearcă România să convingă SUA să păstreze trupe la noi în țară. „Nu vorbim doar de nevoi, ci un lucru esențial la care se uită ei acum este contribuția fiecărui stat aliat”
ziare.com
image
Modelul cu origini românești a divorțat după doi ani: 85.000 de euro pensie alimentară!
digisport.ro
image
Obiectele ce nu trebuie depozitate niciodată sub chiuveta din bucătărie. Pot deveni periculoase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bebeto și-a sărbătorit majoratul cu lăutari. Anamaria Prodan i-a organizat o petrecere pe cinste, Tzancă Uraganu a făcut show VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop septembrie 2026. Zodiile care își schimbă viața complet, încă din prima zi a lunii
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Trei paznici au dispărut fără urmă dintr-un far izolat. Trupurile lor nu au fost găsite niciodată. Ce s-a întâmplat, de fapt, acolo?
actualitate.net
image
Oana Roman, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Cum arată acum vedeta: „O nouă versiune a mea”
click.ro
image
Anca Serea, cheltuieli uriașe pentru începutul școlii! Cât scoate din buzunar pentru cei 5 copii: „Sumele sunt mari”
click.ro
image
Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație”
click.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Ben Affleck foarte slab profimedia 1125841380 jpg
Ben Affleck, o vară de coșmar. Suferința se vede pe noua lui siluetă: actorul a ajuns piele și os
okmagazine.ro
batalia png
Ce s-a întâmplat la Manzikert în 1071, înfrângerea de la care a început prăbușirea Imperiului Bizantin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”
image
Oana Roman, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Cum arată acum vedeta: „O nouă versiune a mea”

OK! Magazine

image
Ben Affleck, o vară de coșmar. Suferința se vede pe noua lui siluetă: actorul a ajuns piele și os