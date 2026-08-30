AUR adoptă rezoluția „România este guvernată spre o prăpastie”. Acuzații la adresa fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a adoptat, în unanimitate, rezoluția intitulată „România este guvernată spre o prăpastie”, în cadrul ședinței Consiliului Național de Conducere desfășurate pe 29 august, în județul Mehedinți. Formațiunea susține că politicile coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și ale reprezentanților minorităților naționale afectează economia și nivelul de trai.

George Simion, președintele AUR. Foto: George Simion. FOTO Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Potrivit AUR, efectele deciziilor adoptate de actuala coaliție se reflectă în creșterea taxelor, scumpirea energiei și stagnarea economiei, notează Agerpres.

Partidul susține că PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale au votat împreună o serie de măsuri pe care AUR le consideră nefavorabile economiei. Printre acestea, formațiunea enumeră majorarea cotelor de TVA la 21%, respectiv 11%, reducerea plafonului pentru regimul microîntreprinderilor la 100.000 de euro și creșterea impozitului pe dividende la 16%.

AUR critică și politicile din domeniul energiei, susținând că acestea au contribuit la majorarea prețului energiei electrice. Formațiunea reclamă, de asemenea, blocarea unor proiecte hidroenergetice și a construcției unor noi centrale pe gaze.

În rezoluția adoptată, partidul menționează și creșterea cu 10% a normei didactice a profesorilor, precum și împrumutul SAFE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro, despre care susține că va fi rambursat într-o perioadă de 35 de ani.

AUR mai critică decizia privind integrarea hidrogenului în produsele comercializate de furnizorii de carburanți.

Formațiunea susține că măsurile adoptate în vara acestui an demonstrează efectele negative ale politicilor guvernamentale asupra economiei și afirmă că România s-ar afla într-o perioadă prelungită de stagnare.

Potrivit AUR, în ultimele 10 trimestre, economia României ar fi înregistrat doar trei trimestre de creștere, în timp ce celelalte ar fi fost caracterizate de scădere sau stagnare.

În documentul adoptat, partidul susține că reprezintă „singura opoziție coerentă și solidă” din Parlament, prin cei 91 de parlamentari ai săi.

AUR acuză partidele aflate la guvernare că, în loc să apropie România de Europa, „o îndepărtează economic de Europa” și susține că toate formațiunile din coaliție poartă responsabilitatea pentru deciziile contestate de partid.

Rezoluția a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Național de Conducere al AUR.