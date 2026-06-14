AUR susține că alegerile anticipate sunt soluția constituțională: „România nu are nevoie de trădători”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) reacționează dur după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzând o criză profundă a sistemului democratic și o deviere de la regulile constituționale. Partidul lui George Simion susține că „soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate”.

Formațiunea susține că România traversează un moment critic, în care mecanismele democratice ar fi puse sub semnul întrebării.

„Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024”, se arată pe pagina de Facebook a partidului.

Reprezentanții AUR consideră că desemnarea lui Adrian Veștea, fără o propunere oficială venită din partea unui partid, agravează situația politică deja tensionată și invocă soluția alegerilor anticipate.

„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem. Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicat”.

„Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement”

Alianța pentru Unirea Românilor avertizează asupra riscului unor derapaje autoritare și reafirmă poziția sa critică față de actualul context politic.

„AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement”, precizează Alianța pentru Unirea Românilor.

„România nu are nevoie de trădători”

AUR transmite că își menține poziția și susține că România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice.

„Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”, se mai arată în mesajul Alianței pentru Unirea Românilor.