Semnal-surpriză de la Grindeanu. Nu mai exclude o guvernare alături de AUR: „Lucruri care țin de sancțiunile la adresa Rusiei sau de Ucraina” trebuie clarificate

Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru, nu mai exclude posibilitatea unei colaborări guvernamentale cu AUR, deși afirmă că există în continuare divergențe majore între cele două formațiuni, în special în privința relației cu Rusia și a războiului din Ucraina.

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că este optimist în privința șanselor de a obține cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou guvern până la sfârșitul lunii august, însă nu a prezentat în detaliu strategia pe care o are în vedere.

Potrivit liderului social-democrat, o eventuală colaborare cu AUR ar depinde de clarificarea unor poziții de politică externă.

„Niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina, pe care în acest moment, din perspectiva mea, AUR nu le-a clarificat. Ba chiar din contra. Intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul, și Uniunea Europeană, și NATO”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația marchează o schimbare de ton față de pozițiile anterioare ale PSD și vine în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

AUR: „Nu avem noi ce să spunem”

Reprezentanții AUR au respins ideea că formațiunea ar avea ceva de clarificat în raport cu PSD.

„Până la o probă contrarie, lucrurile sunt cum sunt. De la Cotroceni ni s-a transmis fără AUR la guvernare, în toate discuțiile care au loc în ceea ce privește ieșirea din acest blocaj AUR nu este invitat, așadar nu avem noi ce să spunem”, a afirmat Ștefăniță Avramescu, reprezentant al partidului.

În paralel, președintele Nicușor Dan a transmis că nu va fixa un termen pentru desemnarea viitorului premier și va aștepta ca partidele să ajungă la un acord privind majoritatea parlamentară.

Mesaj din partea SUA

Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis joi un mesaj de încredere în instituțiile românești.

„Contăm pe instituțiile din România să găsească soluția”, a declarat diplomatul american.

Consultările dintre președinte și liderii partidelor parlamentare urmează să continue în perioada următoare, în încercarea de a contura o majoritate care să susțină viitorul executiv.