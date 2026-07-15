search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un sondaj IRES la comanda PSD plasează partidul cu un avans de 4% în fața PNL. Siegfried Mureșan: „Pe noi nu ne păcălesc”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), la comanda PSD, arată un nivel ridicat de nemulțumire în rândul românilor față de situația politică și economică. Potrivit cercetării, 80% din respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar AUR ar ocupa prima poziție în intenția de vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc în perioada următoare.

Siegfried Mureșan demontează sondajul comandat de PSD
Siegfried Mureșan demontează sondajul comandat de PSD

Întrebați cum apreciază direcția în care se îndreaptă România, 80% din participanții la sondaj au răspuns că aceasta este una greșită. Doar 18% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 2% nu au oferit un răspuns.

Percepția asupra situației politice este și mai negativă. 58% din respondenți spun că actualul climat politic este „foarte instabil”, iar 33% îl descriu drept „destul de instabil”. În total, peste 90% din cei chestionați consideră că România traversează o perioadă de instabilitate politică.

De asemenea, 92% din respondenți afirmă că România se află într-o criză politică, în timp ce doar 7% nu împărtășesc această opinie.

În privința responsabilității pentru actuala situație politică, cel mai frecvent răspuns a fost „toate partidele”, indicat de 36% din participanți.

Dintre actorii politici individuali, premierul Ilie Bolojan este considerat principal responsabil de 16% din respondenți. PSD și președintele României sunt menționați de câte 14%, iar Guvernul de 13%. AUR este indicat drept principal responsabil de doar 2% dintre cei intervievați.

Ilie Bolojan, evaluare negativă în sondaj

Activitatea premierului Ilie Bolojan la conducerea Guvernului a primit o notă medie de 4,71, pe o scară de la 1 la 10. Cea mai frecventă notă acordată a fost 1, aleasă de 29% dintre respondenți. La polul opus, doar 6% i-au acordat nota maximă, 10.

Întrebați dacă Ilie Bolojan ar trebui să rămână premier, 66% au răspuns negativ, în timp ce 32% consideră că acesta ar trebui să continue în funcție.

AUR, pe primul loc în intenția de vot

Potrivit rezultatelor prezentate de IRES, AUR ar obține cel mai mare scor dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare.

Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 40% din intențiile de vot exprimate de respondenții care au declarat o opțiune electorală.

sondaj IRES1 PNG

PSD s-ar afla pe locul al doilea, cu 21%, urmat de PNL, cu 17%, și USR, cu 10%.

UDMR ar obține 3%, SENS și SOS România câte 2%, iar POT 1%. Alte formațiuni ar cumula 4% din opțiuni. Autorii sondajului precizează că aceste procente sunt calculate doar în rândul celor care au indicat o opțiune de vot, categorie care reprezintă 84% din totalul eșantionului.

Grindeanu, ușor peste Bolojan în gestionarea crizei politice

Sondajul a analizat și percepția românilor asupra modului în care liderii politici gestionează actuala situație.

41% din respondenți consideră că Sorin Grindeanu gestionează mai bine contextul politic actual, în timp ce 38% îl preferă pe Ilie Bolojan.

sondaj ires 2 PNG
Aproape jumătate dintre americani nu știu semnificația Zilei Independenței, arată un sondaj

Alți 18% spun că niciunul dintre cei doi nu gestionează bine situația, iar 1% consideră că ambii se descurcă la fel de bine.

Românii reclamă probleme economice și scăderea veniturilor

Nemulțumirea se reflectă și în evaluarea situației economice. Jumătate dintre respondenți apreciază nivelul actual de trai drept satisfăcător, însă 24% îl consideră slab, iar 17% foarte slab.

Doar 9% spun că au un nivel de trai foarte bun.

În ceea ce privește situația financiară a gospodăriilor, 32% afirmă că se descurcă greu cu banii de la o lună la alta, iar 26% spun că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar.

19% declară că au un trai confortabil, în timp ce doar 5% reușesc să economisească fără dificultăți.

Sondaj IRES

Comparativ cu începutul anului 2025, 45% dintre respondenți spun că veniturile lor au scăzut, dintre care 25% afirmă că scăderea a fost una semnificativă. Doar 16% susțin că veniturile au crescut.

În ceea ce privește economia națională, 75% dintre participanți consideră că situația s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. Doar 10% cred că economia României s-a îmbunătățit.

Ce așteaptă românii de la viitorul Guvern

Principala prioritate pentru viitorul Executiv este relansarea economiei, indicată de 25% dintre respondenți.

Pe următoarele poziții se află creșterea salariilor și pensiilor (21%), combaterea corupției (16%), reducerea taxelor și impozitelor (13%), protejarea locurilor de muncă și asigurarea stabilității politice (câte 11%).

Creșterea veniturilor la bugetul de stat este considerată prioritate de doar 2% dintre participanți.

Reacția lui Siegfried Mureșan: „PSD publică sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a criticat rezultatele sondajului, punând sub semnul întrebării acuratețea cercetării realizate la comanda PSD.

„Dacă în «sondajul» făcut la comanda PSD și publicat astăzi, PSD are doar un avans de 4% față de PNL, vă puteți da seama câte procente au, în realitate, în urma noastră. PSD are o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”, a transmis acesta într-un mesaj pe Facebook.

AUR continuă să conducă în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Doar o treime dintre români și-ar dori anticipate

Mureșan a dat ca exemplu un sondaj comandat de PSD înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, în care rezultatele prezentate au fost diferite de rezultatul final al scrutinului.

„Amintesc doar sondajul comandat de PSD și publicat anul trecut, cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului București, în care candidatul PSD, Daniel Băluță, era dat câștigător, cu 27%, în timp ce candidatul PNL și viitorul primar, Ciprian Ciucu, avea 24%. Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu câștiga alegerile cu 36,16%, în timp ce Daniel Băluță aduna 20,2% din voturi, obținând doar locul 3”, a mai afirmat europarlamentarul liberal.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie-2 iulie 2026, de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) din Cluj-Napoca, companie de cercetare de piață, studii și comportamente sociologice înființată de liderul PSD Vasile Dîncu (care între timp nu mai este acționar). Sondajul a fost realizat prin metoda interviurilor telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.002 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja maximă de eroare declarată este de ±3,1%.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
România pierde mari ocazii de a se impune ca jucător în regiunea Mării Negre, avertizează Cristian Diaconescu: Trebuie să fii inițiator
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Actele necesare pentru înscriere
mediafax.ro
image
Filipe Coelho, moment special cu fanii Universității Craiova! Replica antrenorului a stârnit hohote
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare
digi24.ro
image
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
gsp.ro
image
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Povestea băiatului fără bani care s-a așezat într-un colet ca să ajungă acasă, în Marea Britanie, dar a fost livrat în America. Cât a durat călătoria
click.ro
image
Percheziții la Casa de Pensii București. 860 de persoane ar fi obținut vechime fictivă în muncă. 50.000 de lei pentru o decizie falsă
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Gemeni de 11 ani, găsiţi morţi în râu în Spania. Plecaseră să joace fotbal şi nu s-au mai întors acasă
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Se schimbă admiterea la liceu. Elevii care intră în clasa a VIII-a în această toamnă pot susține un examen în plus
playtech.ro
image
Iubita lui Lamine Yamal, reacție în 4 cuvinte după ce Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. N-a stat deloc pe gânduri
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Greșeala pe care o fac mulți români când merg la plajă. De ce nu trebuie să renunți la crema cu SPF
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 15 iulie: Ghinion pentru trei zodii, noroc neașteptat pentru altele. Ziua care poate schimba totul
mediaflux.ro
image
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Regula strictă de la McDonald's pe care niciun angajat nu are voie să o încalce
actualitate.net
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
image
Motivul pentru care un tânăr de 21 de ani vrea să renunțe la salariul mare din Norvegia pentru a reveni în România. „Sfatul meu este să rămâi acolo”
click.ro
image
Rețeta simplă a Gabrielei Cristea de bastonașe de dovlecei. Secretul pentru un preparat crocant la exterior și fraged la interior
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani îi intră în buzunar lui Mihai Trăistariu la sfârșitul verii: „La mine totul e ocupat!”
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!