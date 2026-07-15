Un sondaj IRES la comanda PSD plasează partidul cu un avans de 4% în fața PNL. Siegfried Mureșan: „Pe noi nu ne păcălesc”

Un sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), la comanda PSD, arată un nivel ridicat de nemulțumire în rândul românilor față de situația politică și economică. Potrivit cercetării, 80% din respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar AUR ar ocupa prima poziție în intenția de vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc în perioada următoare.

Întrebați cum apreciază direcția în care se îndreaptă România, 80% din participanții la sondaj au răspuns că aceasta este una greșită. Doar 18% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 2% nu au oferit un răspuns.

Percepția asupra situației politice este și mai negativă. 58% din respondenți spun că actualul climat politic este „foarte instabil”, iar 33% îl descriu drept „destul de instabil”. În total, peste 90% din cei chestionați consideră că România traversează o perioadă de instabilitate politică.

De asemenea, 92% din respondenți afirmă că România se află într-o criză politică, în timp ce doar 7% nu împărtășesc această opinie.

În privința responsabilității pentru actuala situație politică, cel mai frecvent răspuns a fost „toate partidele”, indicat de 36% din participanți.

Dintre actorii politici individuali, premierul Ilie Bolojan este considerat principal responsabil de 16% din respondenți. PSD și președintele României sunt menționați de câte 14%, iar Guvernul de 13%. AUR este indicat drept principal responsabil de doar 2% dintre cei intervievați.

Ilie Bolojan, evaluare negativă în sondaj

Activitatea premierului Ilie Bolojan la conducerea Guvernului a primit o notă medie de 4,71, pe o scară de la 1 la 10. Cea mai frecventă notă acordată a fost 1, aleasă de 29% dintre respondenți. La polul opus, doar 6% i-au acordat nota maximă, 10.

Întrebați dacă Ilie Bolojan ar trebui să rămână premier, 66% au răspuns negativ, în timp ce 32% consideră că acesta ar trebui să continue în funcție.

AUR, pe primul loc în intenția de vot

Potrivit rezultatelor prezentate de IRES, AUR ar obține cel mai mare scor dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare.

Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 40% din intențiile de vot exprimate de respondenții care au declarat o opțiune electorală.

PSD s-ar afla pe locul al doilea, cu 21%, urmat de PNL, cu 17%, și USR, cu 10%.

UDMR ar obține 3%, SENS și SOS România câte 2%, iar POT 1%. Alte formațiuni ar cumula 4% din opțiuni. Autorii sondajului precizează că aceste procente sunt calculate doar în rândul celor care au indicat o opțiune de vot, categorie care reprezintă 84% din totalul eșantionului.

Grindeanu, ușor peste Bolojan în gestionarea crizei politice

Sondajul a analizat și percepția românilor asupra modului în care liderii politici gestionează actuala situație.

41% din respondenți consideră că Sorin Grindeanu gestionează mai bine contextul politic actual, în timp ce 38% îl preferă pe Ilie Bolojan.

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Alți 18% spun că niciunul dintre cei doi nu gestionează bine situația, iar 1% consideră că ambii se descurcă la fel de bine.

Românii reclamă probleme economice și scăderea veniturilor

Nemulțumirea se reflectă și în evaluarea situației economice. Jumătate dintre respondenți apreciază nivelul actual de trai drept satisfăcător, însă 24% îl consideră slab, iar 17% foarte slab.

Doar 9% spun că au un nivel de trai foarte bun.

În ceea ce privește situația financiară a gospodăriilor, 32% afirmă că se descurcă greu cu banii de la o lună la alta, iar 26% spun că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar.

19% declară că au un trai confortabil, în timp ce doar 5% reușesc să economisească fără dificultăți.

Comparativ cu începutul anului 2025, 45% dintre respondenți spun că veniturile lor au scăzut, dintre care 25% afirmă că scăderea a fost una semnificativă. Doar 16% susțin că veniturile au crescut.

În ceea ce privește economia națională, 75% dintre participanți consideră că situația s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. Doar 10% cred că economia României s-a îmbunătățit.

Ce așteaptă românii de la viitorul Guvern

Principala prioritate pentru viitorul Executiv este relansarea economiei, indicată de 25% dintre respondenți.

Pe următoarele poziții se află creșterea salariilor și pensiilor (21%), combaterea corupției (16%), reducerea taxelor și impozitelor (13%), protejarea locurilor de muncă și asigurarea stabilității politice (câte 11%).

Creșterea veniturilor la bugetul de stat este considerată prioritate de doar 2% dintre participanți.

Reacția lui Siegfried Mureșan: „PSD publică sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a criticat rezultatele sondajului, punând sub semnul întrebării acuratețea cercetării realizate la comanda PSD.

„Dacă în «sondajul» făcut la comanda PSD și publicat astăzi, PSD are doar un avans de 4% față de PNL, vă puteți da seama câte procente au, în realitate, în urma noastră. PSD are o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”, a transmis acesta într-un mesaj pe Facebook.

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Mureșan a dat ca exemplu un sondaj comandat de PSD înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, în care rezultatele prezentate au fost diferite de rezultatul final al scrutinului.

„Amintesc doar sondajul comandat de PSD și publicat anul trecut, cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului București, în care candidatul PSD, Daniel Băluță, era dat câștigător, cu 27%, în timp ce candidatul PNL și viitorul primar, Ciprian Ciucu, avea 24%. Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu câștiga alegerile cu 36,16%, în timp ce Daniel Băluță aduna 20,2% din voturi, obținând doar locul 3”, a mai afirmat europarlamentarul liberal.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie-2 iulie 2026, de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) din Cluj-Napoca, companie de cercetare de piață, studii și comportamente sociologice înființată de liderul PSD Vasile Dîncu (care între timp nu mai este acționar). Sondajul a fost realizat prin metoda interviurilor telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.002 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja maximă de eroare declarată este de ±3,1%.