AUR se apropie de 40% în cel mai nou sondaj. Formațiunea lui George Simion, aproape cât PSD, PNL și USR la un loc

AUR conduce detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research. Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 39,7% din intențiile de vot, în timp ce PSD, PNL și USR cumulează 44%, arată ediția din septembrie a Barometrului Informat.ro-INSCOP Research.

Liderul AUR, George Simion Foto: Inquam Photos

Potrivit sondajului, AUR are un avans de aproximativ 20 de puncte procentuale față de următoarele două clasate, PSD și PNL, care își dispută îndeaproape poziția secundă.

Cât ar obține partidele dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri

Raportat la respondenții care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar prezenta sau nu sigur la vot, categorie care reprezintă 70,6% din totalul eșantionului, AUR este creditat cu 39,7%.

PSD se află pe locul al doilea, cu 18,7%, urmat de PNL, cu 16,3%. USR ar obține 9% din voturi, în timp ce UDMR este creditat cu 5,5%. SENS ar obține 4,1%, iar SOS România și POT sunt cotate fiecare cu câte 2,7%. Pentru un candidat independent ar opta 1% dintre respondenți, în timp ce 0,3% indică un alt partid.

Intenție vot alegeri parlamentare

AUR: 39,7% dintre alegători ar vota cu AUR, față de 38,2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40,9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie și 38,1% în mai.

PSD: 18,7%, față de 17,5% în mai 2026, 20,1% în aprilie, 19,2% în martie, 18,2% în ianuarie, 19,5% în noiembrie 2025, 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie și 17,4% în mai 2025.

Foto: foto: INSCOP

PNL: 16,3%, față de 20,3% în mai 2026, 15,5% în aprilie, 14,5% în martie, 13,5% în ianuarie, 14,6% în noiembrie 2025, 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie și 16% în mai.

USR: 9%, față de 10% în mai 2026, 12,7% în aprilie, 11,4% în martie, 11,7% în ianuarie, 12,3% în noiembrie 2025, 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie și 12,2% în mai.

UDMR: 5,5%, față de 5% în mai 2026, 4,3% în aprilie, 4% în martie, 4,9% în ianuarie, 4,8% în noiembrie 2025, 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie și 4,5% în mai 2025.

SENS: 4,1%, față de 2,5% în mai 2026, 2,4% în aprilie, 3,6% în martie, 4% în ianuarie, 3,2% în noiembrie 2025, 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie și 2,4% în iunie.

SOS România: 2,7%, față de 2,9% în mai 2026, 2,8% în aprilie, 3,3% în martie, 2,8% în ianuarie, 1,7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie și 1,9% în iunie.

POT: 2,7%, față de 1,9% în mai 2026, 3,6% în aprilie, 3% în martie, 5% în ianuarie, 3,1% în noiembrie 2025, 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie și 4,2% în iunie.

Câți români spun că vor merge sigur la vot

Sondajul a măsurat și intenția de participare la alegerile parlamentare. Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 17,8% dintre români au ales 1.

Alți 1,3% au ales 2, 0,7% au ales 3, iar 0,6% au ales 4. Pentru nota 5 au optat 7,8% dintre respondenți, 2,5% au ales 6, iar 3,7% au ales 7.

Nota 8 a fost indicată de 3,5% dintre respondenți, aceeași proporție alegând nota 9. Cea mai mare pondere, 56,7%, a indicat nota 10, adică este sigură că va merge la vot.

1,8% dintre cei chestionați nu știu sau nu răspund la această întrebare.

AUR, peste 40% în rândul celor care spun că merg sigur la urne

Dacă sunt luați în calcul doar cei care au exprimat o preferință pentru un partid și au declarat că vor merge sigur la vot, categorie care reprezintă 45% din totalul eșantionului, AUR ajunge la 40,2%, în scădere față de cele 41,4% înregistrate în mai 2026.

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PNL este creditat cu 17,2%, față de 21,9% în mai, în timp ce PSD ajunge la 16,4%, în creștere de la 13,3%. USR are 11,4%, față de 10,8% în mai.

Pentru UDMR ar opta 4,8% dintre alegători, față de 3,4% în mai, iar SENS este creditat tot cu 4,8%, față de 2,3%.

POT ar obține 2,2%, față de 1,7% în mai, iar SOS România 1,8%, față de 3,1%.

Remus Ștefureac: „AUR se menține în jurul procentului de 40%”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că prelungirea crizei politice începe să afecteze scorurile electorale ale formațiunilor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

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„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%”, a declarat Remus Ștefureac.

Potrivit acestuia, PNL a înregistrat un salt electoral important imediat după moțiunea de cenzură, însă cele patru luni de guvern interimar au dus la erodarea capitalului electoral acumulat de liberali, formațiunea revenind la procentele de dinaintea moțiunii.

„PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%”, a mai afirmat directorul INSCOP Research.

Cum a fost realizat sondajul

Datele fac parte din Barometrul Informat.ro-INSCOP Research, ediția a XIV-a, realizat în perioada 1-7 septembrie 2026.

Barometrul își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României, pornind de la opinia românilor și în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice.

Eșantionul simplu aleator a fost format din 1.100 de persoane, reprezentative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste, pe categorii socio-demografice semnificative, precum sex, vârstă și ocupație.