Raluca Turcan acuză AUR de „spectacol politicianist”. „Pretind că sunt antisistem, dar îl protejează”

Deputatul PNL Raluca Turcan a acuzat, duminică, partidul AUR că folosește moțiunile de cenzură pentru scor electoral, nu pentru a proteja cetățenii, preferând să apere vechile privilegii în loc să susțină reformele guvernului.

„Când reformele încep să vizeze privilegii, AUR sare cu moțiuni – nu ca să apere oamenii, ci ca să puncteze electoral și, pe fond, să apere vechile metehne. Prin moțiunile de cenzură depuse, AUR demonstrează ce mulți suspectau, că nu sunt altceva decât avocații febrili ai privilegiaților. Pretind că sunt antisistem, dar îl protejează”, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Ea a adăugat că, „în timp ce România are nevoie de seriozitate și de soluții, AUR vine cu scenarii de spectacol. În timp ce premierul Bolojan construiește cu pași clari un plan de reformă, AUR construiește o scenografie de spectacol politicianist, menit să atragă aplauze ieftine. Pe scurt, premierul Bolojan are un plan de reformă; Simion și AUR au un plan de spectacol.”

„Românii știu deja că schimbarea nu se face prin circul din Parlament provocat de extremiști. Schimbarea înseamnă tăierea risipei, reducerea birocrației, investiții acolo unde e nevoie și curajul de a înfrunta interesele care au blocat funcționarea ani la rând. Asta face guvernul Bolojan. Simion și AUR se opun acestor pași pentru că sunt împotriva oricărei ordini care nu le aduce vizibilitate. Moțiunile sunt mai degrabă afișe electorale decât instrumente constituționale”, a mai scris ea.

Afirmațiile vin în contextul în care Parlamentul României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte privind măsurile fiscale.

AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Un record posibil din cauza asumării răspunderii Executivului pe 5 proiecte în Parlament.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților, pe care există un consens politic larg, dar care ajunge însă pe masa CCR, ca urmare a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).