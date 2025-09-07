search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Europarlamentarul PNL, Virgil Popescu, atac dur la AUR înaintea moțiunii de cenzură: „George Simion fură curent”

Publicat:

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a lansat primul atac înaintea moțiunilor de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Acesta îl acuză pe George Simion că „fură curent” prin aceste demersuri, pe care le cataloghează drept exerciții de imagine inutile.  

Virgil Popescu, mesaj despre George Simion înainte de moțiunea de cenzură / Sursa foto: gov.ro
Virgil Popescu, mesaj despre George Simion înainte de moțiunea de cenzură / Sursa foto: gov.ro

Virgil Popescu despre moțiunile de cenzură AUR: „Exerciții de imagine, fără efect”

Înainte cu câteva ore până la dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan europarlamentarul PNL Virgil Popescu a ieșit la atac, acuzând conducerea AUR și pe George Simion că încearcă să creeze impresia unor mari confruntări politice, dar fără niciun efect concret.

„Să fie clar: George Simion fură curent cu moțiunile de cenzură depuse, pentru că nu produc nimic și nu schimbă nimic, doar fac zgomot de fundal” a scris Popescu

Popescu a folosit expresia „fură curent” pentru a descrie strategia AUR, explicând că aceste moțiuni sunt menite să atragă atenția, fără a schimba în vreun fel situația guvernamentală.  

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu expresia „a fura curent” în sens figurat: înseamnă să vorbești mult și fără rost, să încerci să pari deștept sau să dai impresia că faci ceva util, dar de fapt doar pierzi vremea celorlalți. 

Exact asta se întâmplă și cu moțiunile acestea: par mari bătălii politice, dar sunt doar exerciții de imagine auriste. Mult zgomot pentru nimic” a scris fostul ministru al Energiei pe pagina sa de Facebook

Cursă de foc în Parlament. Deputații și senatorii dezbat și votează 4 moțiuni de cenzură 

Parlamentul României se reunește duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte privind măsurile fiscale. La finalul dezbaterilor, parlamentarii vor da un vot secret cu bile.  

  AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Un record posibil din cauza asumării răspunderii Executivului pe 5 proiecte în Parlament.   

Pentru trecerea unei moțiuni de cenzură este nevoie de o majoritate de jumătate plus unu, deci Opoziția are nevoie de voturile a 234 de parlamentari, adică mai mult decât pot aduna AUR, SOS, POT și neafiliații, în contextul în care Puterea are o majoritate confortabilă de 70% în Parlament. 

Membrii partidelor coaliției cel mai probabil se vor abține de la vot, pentru a nu exista suspiciuni. Același lucru s-a întâmplat și la moțiunea precedentă, care a strâns 134 de voturi.  

