 AUR face scut în jurul lui Dan Tănasă, după ce deputatul a fost audiat în dosarul privind incitarea la violență, ură sau discriminare | adevarul.ro
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AUR face scut în jurul lui Dan Tănasă, după ce deputatul a fost audiat în dosarul privind incitarea la violență, ură sau discriminare

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Dan Tanasă a fost audiat la Parchet în dosarul deschis după un mesaj în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de persoane care nu sunt români. AUR susține că ancheta reprezintă un „abuz” și acuză autoritățile că încearcă să limiteze libertatea de exprimare a parlamentarului.

George Simion îl susţine pe Dan Tanasă după audieri. FOTO: Facebook/George Simion
George Simion îl susţine pe Dan Tanasă după audieri. FOTO: Facebook/George Simion

La scurt timp după după audierea deputatului Dan Tanasă, vineri, 17 iulie, la Parchet, în dosarul privind incitarea la violență, ură sau discriminare, AUR a reacționat și a transmis că se solidarizează cu acesta, susținând că ancheta penală reprezintă o încercare de intimidare a unui parlamentar pentru opiniile exprimate public.

Liderul formațiunii, George Simion, a anunțat pe Facebook că Dan Tanasă a ieșit de la procuror și a prezentat audierea drept un atac îndreptat împotriva partidului politic pe care îl conduce.

„Atenție! Au început atacurile la AUR. Dan Tănasa tocmai a ieșit de la procurorul Rareș Stan, același care ne-a furat telefoanele înainte de alegerile europarlamentare.

Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”, a scris George Simion.

„Alianţa pentru Unirea Românilor condamnă ferm instrumentarea unui dosar penal împotriva deputatului Dan Tanasă pentru presupusa instigare la ură, după ce acesta a atras atenţia publică asupra importului masiv de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa, îndemnând românii să prioritizeze livrările făcute de conaţionali. Este vorba despre un abuz evident, un nou episod prin care se încearcă pedepsirea unui parlamentar pentru simplul fapt că şi-a exprimat o poziţie publică legitimă”, a transmis AUR într-un comunicat de presă.

„Deputatul Dan Tanasă nu a instigat la violenţă împotriva nimănui, ci a atras atenţia, într-un mod direct şi necesar, asupra unei probleme grave cu care se confruntă România: importul necontrolat de forţă de muncă necalificată din Asia şi Africa, care afectează piaţa muncii din România, securitatea cetăţenilor şi identitatea naţională”, se arată în comunicatul partidului, care susține că o critică la adresa unei politici publice nu trebuie confundată cu o faptă penală și avertizează asupra riscului ca anchetele să descurajeze exprimarea unor opinii politice.

„Respingem categoric încercarea de a pune semnul egal între critica unei politici publice şi instigarea la ură. Într-o democraţie autentică, parlamentarii au nu doar dreptul, ci şi obligaţia de a aduce în atenţia opiniei publice problemele pe care le consideră relevante pentru România, fără teama că vor deveni ţinta unor anchete pentru opiniile exprimate.

Acest caz ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea libertăţii de exprimare şi la riscul ca instrumentele statului să fie folosite pentru descurajarea vocilor critice. Într-un stat democratic, răspunsul la o opinie politică trebuie să fie o altă opinie, nu deschiderea unor proceduri penale care pot avea un efect de intimidare asupra dezbaterii publice.

Solicităm oprirea imediată a oricărei forme de abuz împotriva reprezentanţilor partidului AUR şi încetarea utilizării justiţiei ca instrument de intimidare a vocilor care apără interesele României”, a transmis AUR.

Mesajul care a dus la apariția plângerilor penale a fost publicat de Dan Tanasă anul trecut, atunci când deputatul îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de persoane care nu sunt români și critica aducerea de muncitori din Asia și Africa.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, scria deputatul AUR.

Postarea a generat reacții critice, iar împotriva lui Dan Tanasă au fost depuse mai multe plângeri penale, între care cele anunțate public de Marian Godină și deputatul PNL Alexandru Muraru.

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