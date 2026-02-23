Deputatul AUR Dan Tănasă, un alt mesaj controversat la adresa lucrătorilor străini din România: „Noi am murit pe front”

Dan Tanasă, deputat AUR, a stârnit noi controverse după ce a distribuit pe pagina sa de socializare o imagine cu soldați români și mesajul: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!”, făcând referire directă la muncitorii străini care activează în domeniul livrărilor.

Postarea este îndreptată în mod special împotriva lucrătorilor imigranți sosiți în România, în principal din Asia, care activează în număr mare în sectorul livrărilor de mâncare. În comentariile de pe postare, Tanasă și-a jignit criticii folosind expresii precum „cetățeni ai unei republici bananiere” și a distribuit un articol despre infracțiunile asociate curierilor străini.

Experții avertizează că astfel de mesaje pot avea efecte grave. În ultima perioadă, în România au fost raportate mai multe incidente în care muncitorii străini sau livratorii de mâncare au fost victime ale unor agresiuni verbale sau fizice pe stradă. Unele voci susțin că o postare anterioară a lui Tanasă ar fi avut legătură cu un incident de acest fel în București, însă deputatul a negat aceste presupuneri. Noua sa postare continuă, însă, retorica xenofobă pe care a afișat-o de-a lungul timpului.

Dan Tanasă este cunoscut în comunitatea maghiară din Transilvania pentru acțiunile sale antimaghiare. De-a lungul anilor, a intentat sute de procese împotriva utilizării simbolurilor comunității maghiare, a steagului secuiesc sau a inscripțiilor bilingve, atacând sistematic drepturile legate de folosirea limbii materne.

Potrivit site-ului Camerei Deputaților, Dan Tanasă, care l-a înjurat în Parlament pe Ionuț Moșteanu, este deputat AUR ales în județul Mureș în decembrie 2020 și președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.