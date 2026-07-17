Ministrul Mediului anunță de pe Litoral că în 2026 sunt mult mai puține terase care încalcă legislaţia. Ce spune despre lărgirea plajelor

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că doar 23 de terase de pe litoral au fost găsite în neregulă în urma controalelor din acest sezon, față de peste 100 în anii anteriori.

Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a efectuat vineri o vizită de lucru pe litoral, unde a verificat modul în care sunt respectate regulile privind administrarea plajelor în plin sezon estival.

Potrivit Dianei Buzoianu, în urma controalelor au fost identificate 23 de terase care încalcă legislația, ceea ce înseamnă un număr considerabil mai mic față de anii anteriori.

Aceasta a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că situația s-a îmbunătățit semnificativ comparativ cu sezonul trecut, chiar dacă numărul verificărilor a fost mai mare.

„Am fost în vizită pe teren astăzi. Practic, suntem în plin sezon estival și vrem să vedem exact care sunt măsurile care au fost luate până în acest moment și cum arată situația față de anul trecut pe plajele din România. Vestea bună este că, dacă anul trecut aproximativ o treime dintre operatori încălcau, într-o formă sau alta, prevederile privind construcțiile ilegale de pe plaje, în momentul de față avem doar 23 de cazuri descoperite, deși numărul controalelor a crescut semnificativ față de anul anterior. Asta înseamnă că operatorii sunt mult mai atenți și respectă legislația într-o măsură mult mai mare”, a declarat Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă, scrie Mediafax.

Ea a mai precizat că, în anii precedenți, în plin sezon estival, erau depistate peste 100 de terase care nu respectau regulile.

„În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase în plin sezon. Este clar că suntem pe un traseu corect și ne bucurăm să vedem acest rezultat în urma controalelor, a comunicării publice și a faptului că am trasat o linie roșie pe plajele din România”, a afirmat ministra.

Potrivit acesteia, toate cele 23 de cazuri au fost transmise către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), iar instituția a notificat autoritățile locale și operatorii economici.

„Cele 23 de terase care sunt în această situație au fost comunicate către ISC. Inspectoratul a transmis mai departe către primării, iar operatorii au fost deja notificați pentru a desființa terasele care nu respectă legislația”, a explicat Buzoianu.

„Dacă în termen de cinci zile de la notificarea finală aceste terase nu vor fi ridicate, se vor aplica sancțiunile prevăzute de contract. Una dintre cele mai importante este chiar rezilierea contractului de închiriere a plajei respective. Sper însă că vom ajunge în punctul în care și ultimii operatori vor înțelege că legislația trebuie respectată”, a spus aceasta.

Diana Buzoianu a mai precizat că, în timpul vizitei pe care a efectuat-o pe teren, a constatat că majoritatea operatorilor respectă deja regulile privind utilizarea plajelor.

„Pe zonele în care am fost noi, aproximativ 80% din plajele închiriate respectau prevederile legale. Era păstrată suprafața de 30% destinată accesului liber al oamenilor, astfel încât oricine să poată veni cu propriul prosop. De asemenea, am văzut că sunt respectate și regulile privind folosirea materialelor naturale, precum lemnul sau stuful, în locul plasticului”, a explicat ministra.

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Ea a adăugat că, în cazul celor 23 de terase care încalcă regulile, legea va fi aplicată fără excepții. Dintre aceste terase, șase sunt în stațiunea Mamaia, iar celelalte sunt amplasate în alte zone de pe litoralul județului Constanța, a spus ministra interimară a Mediului.

Ce spune despre lărgirea plajelor

Referitor la nemulţumirea turiştilor cu privire la plajele care au fost prea mult lărgite şi nisipul nu mai este fin, fiind plin de scoici sparte, Buzoianu spune că nu crede că proiectul a fost oportun aşa cum a fost gândit şi implementat, căutându-se soluţii pentru îmbunătăţirea măcar a unor fâşii de plajă, potrivit Agerpres.

Potrivit Dianei Buzoianu, era nevoie de un proiect pentru evitarea diminuării plajelor prin eroziune, dar "nu la nivelul la care a fost făcut", plaja fiind în prezent ca "un deşert".

"Da, avem acest fenomen de eroziune a plajelor şi era nevoie de un proiect, dar nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. Noi vedem că avem acum, practic, un deşert până să ajungem la apă. (...) Eu cred că nu trebuia făcut la modul la care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri (...), nu mai avem cum să ne întoarcem acum, pentru că este la 95-99% finalizat. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu cred că a fost oportun aşa cum a fost gândit şi implementat", a răspuns ministrul Mediului, într-o conferinţă de presă, la o întrebare adresată pe acest subiect.

Ea a fost întrebată cine răspunde pentru acest "sabotaj" al litoralului românesc.

"Nu am eu un răspuns referitor la cine este omul răspunzător pentru modul în care a fost gândită oportunitatea acestui proiect. Ce vă pot spune este că noi încercăm să creăm condiţiile necesare prin creşterea capacităţii de a face curăţenie pe plaje (...) anul acesta zonele cu alge sunt mult mai puţine, în fiecare seară încercăm să le curăţăm, sunt echipele pe teren şi curăţă, noi de aceste aspecte ne putem ocupa. De mărunţit nisipul pentru a fi din nou fin la nivelul calităţii la care era anterior nu vă pot da un răspuns favorabil", a afirmat Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că, împreună cu Ordinul Arhitecţilor, se încearcă ca fâşii de plajă să aibă zone de umbră, cu utilităţi, cu beach-baruri, cu şezlonguri, precum şi o zonă liberă.

"E adevărat, este o problemă identificată, dar eu mă pot focusa pe ce putem noi să facem mai departe, să avem aceste discuţii cu Ordinul Arhitecţilor, măcar să avem pe zone, să gândim pe zone plaja. Ceea ce încercăm să facem este să gândim fiecare fâşie de plajă cu nişte funcţionalităţi separate, astfel încât oamenii, chiar dacă sunt plajele foarte lărgite, să aibă acces la diverse servicii (...). Asta înseamnă că fiecare fâşie de plajă, în mod normal, după ce apare ghidul aprobat de Ordinul Arhitecţilor asumat de către minister, fiecare fâşie de plajă va avea ca recomandare să aibă o zonă de umbră, ceea ce acum nu există, o zonă de utilităţi, o zonă de beach-baruri, o zonă de şezlonguri şi o zonă liberă", a declarat aceasta.

Buzoianu a mai afirmat, referitor la lucrările de înnisipare a plajelor, că prestatorul de servicii a respectat condiţiile care au fost stabilite de autorităţi în momentul în care a participat la licitaţie.