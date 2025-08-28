search
Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru, plângere penală împotriva lui Dan Tănasă. „Acest tip de comportament trebuie sancţionat ferm de către justiţie"

Publicat:

Alexandru Muraru a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă în care îl acuză de incitare la ură și discriminare, pornind de la recentul caz de agresiune împotriva unui livrator străin în București.

Alexandru Muraru i-a făcut plângere deputatului AUR Dan Tănasă. FOTO: Facebook
Alexandru Muraru i-a făcut plângere deputatului AUR Dan Tănasă. FOTO: Facebook

După ce miercuri a postat pe pagina sa de Facebook acuzaţii dure la adresa discursului extremist al AUR, Alexandru Muraru, vicepreşedinte şi deputat PNL, a anunțat joi, 28 august, că a înaintat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, invocând fapta de incitare la ură, prevăzută de articolul 369 din Codul Penal.

AlexandruMuraru acuză faptul că prin declarațiile sale publice, Dan Tănasă ar fi instigat la discriminarea și boicotarea lucrătorilor străini. Potrivit parlamentarului liberal, aceste afirmații au avut consecințe directe, reflectate într-un incident recent petrecut în Capitală.

„Afirmaţiile publice ale deputatului AUR, prin care a îndemnat la boicotarea şi discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naţionalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecinţe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în Bucureşti”, a transmis Alexandru Muraru într-un comunicat de presă.

Deputatul liberal consideră că este inadmisibil ca un ales al poporului să folosească poziția publică pentru a răspândi mesaje xenofobe.

 „Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranţa oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancţionat ferm de către justiţie”, spune el.

Liderii AUR „s-au specializat în fabricarea de crize artificiale”

Totodată, Alexandru Muraru atrage atenția asupra ceea ce numește „dublul standard periculos” practicat de AUR, acuzând formațiunea de ipocrizie politică și de acoperirea unor fapte grave din interiorul propriului partid, în timp ce promovează discursuri extremiste în spațiul public.

„AUR orchestrează scandaluri naţionale pe teme xenofobe, în timp ce acţionează concertat pentru a muşamaliza un grav caz de viol petrecut la propria şcoală de vară. În ultimele zile, liderii AUR, George Simion şi Dan Tănasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor. De la sondaje iresponsabile privind expulzarea muncitorilor asiatici pentru un incident care implică nişte lebede, până la îndemnuri directe la boicotarea livratorilor care nu sunt români, AUR aplică o strategie cinică de a injecta ură şi diviziune în spaţiul public”, a adăugat parlamentarul PNL.

În ceea ce privește incidentul invocat, acesta s-a produs în data de 27 august, când un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator străin în București, cerându-i să se întoarcă în țara sa, pe motiv că ar fi un „invadator”, și filmând întreaga scenă.

Cu câteva zile înainte, Dan Tănasă postase pe Facebook următorul mesaj: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”.

Deputatul Muraru insistă că acest tip de comportament nu doar că trebuie condamnat, ci și sancționat legal.

„În cazul minorei de 17 ani care acuză că a fost violată la şcoala de vară a partidului, AUR nu a cerut dreptate pentru victimă, ci a activat o veritabilă „maşinărie de linşaj” menită să sufoce adevărul. Pe grupuri private de WhatsApp, sub coordonarea unor lideri marcanţi, inclusiv a unei vicepreşedinte a partidului, membrii sunt instruiţi să raporteze în masă postările vocilor publice, precum Andreea Raicu, care îndrăznesc să vorbească despre acest caz”, a explicat Muraru.

El a criticat dur această atitudine pe care o consideră drept „cea mai toxică formă de ipocrizie politică”: „AUR face un circ naţional pentru o lebădă, dar activează o maşinărie de tip mafiot pentru a îngropa un caz în care o minoră a fost, se pare, victima unui viol comis de apropiaţi ai partidului. Unde este patriotismul aici? Vreau să fie foarte clar: un imigrant care munceşte cinstit şi plăteşte taxe în România este un patriot mai mare decât orice extremist care acoperă un abuz sau care lucrează, prin discursul său anti-occidental, pentru a ne arunca în braţele Kremlinului.”

Politică

