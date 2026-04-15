Uniunea Salvați România (USR) a depus, miercuri, o sesizare la Biroul permanent al Camerei Deputaților, solicitând sancționarea deputatului AUR Dan Tanasă pentru „afirmații cu caracter injurios” făcute în ședința de plen din 8 aprilie 2026.

Potrivit documentului, transmis ulterior și Comisiei juridice, parlamentarul AUR ar fi avut un discurs „vădit injurios și denigrator” la adresa unor colegi deputați. În intervenția sa, Dan Tanasă a folosit expresii ofensatoare și comparații considerate degradante, depășind limitele unei critici politice sau ale unei dispute procedurale.

Reprezentanții USR susțin că limbajul utilizat „afectează demnitatea persoanelor vizate și creează un climat ostil și umilitor”, subliniind că dezbaterile din plenul Camerei Deputaților ar trebui să fie centrate pe inițiative legislative și pe protejarea drepturilor cetățenilor, nu pe atacuri la persoană.

„Domnul Dan Tanasă, deputat AUR, a formulat o serie de afirmaţii cu caracter vădit injurios şi denigrator la adresa unor deputaţi:

'Să nu ne uităm în gura unei foste vedete de emisiuni de chiloţăreală şi să nu ne uităm în gura unui domn despre care toată presa a scris că e un mincinos şi că ar fi terminat o facultate pe care, de fapt, nu a terminat-o niciodată. (...) Voi, care aplaudaţi cu banane în mână închiderea unor televiziuni şi unor radiouri? Care aplaudaţi cu banane în gură şi cu banane în mână, aplaudaţi pumnul în gura Opoziţiei, voi vorbiţi de libertatea de exprimare? Nu poţi, oricărui om decent i se întoarce stomacul pe dos, oricărui om cu bun-simţ i se întoarce stomacul pe dos, când îi aude pe cei de la USR că vorbesc de libertatea de conştiinţă, libertate de gândire, libertate de exprimare. Pentru USR, repet, există o temă largă în societatea românească, încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mintală. Asta este dezbaterea de substanţă'.

Prin conţinutul lor, aceste afirmaţii depăşesc limitele unei critici politice sau ale unei dispute procedurale şi se înscriu într-un registru discursiv ofensator şi degradant, care afectează demnitatea persoanelor vizate şi creează un climat ostil şi umilitor”, se arată în documentul depus la Biroul permanent şi trimis Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.

Semnatarii sesizării mai arată că afirmațiile nu au avut legătură cu obiectul dezbaterii parlamentare și au transformat intervenția într-un discurs ofensator, inclusiv prin referiri considerate jignitoare la adresa unor pacienți care suferă de anumite afecțiuni. În opinia acestora, limbajul folosit este incompatibil cu normele de conduită parlamentară și a afectat buna desfășurare a ședinței.

USR consideră că intervenția deputatului AUR a încălcat regulile de disciplină, curtoazie și respect din cadrul Camerei Deputaților și solicită aplicarea sancțiunilor prevăzute de regulament.