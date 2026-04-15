search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

USR cere sancționarea deputatului Dan Tanasă pentru scandalul făcut în plen săptămâna trecută: „Aceste afirmații depășesc limitele unei critici politice"

0
0
Publicat:

Uniunea Salvați România (USR) a depus, miercuri, o sesizare la Biroul permanent al Camerei Deputaților, solicitând sancționarea deputatului AUR Dan Tanasă pentru „afirmații cu caracter injurios” făcute în ședința de plen din 8 aprilie 2026.

Deputatul AUR Dan Tănasă. FOTO: AUR
Potrivit documentului, transmis ulterior și Comisiei juridice, parlamentarul AUR ar fi avut un discurs „vădit injurios și denigrator” la adresa unor colegi deputați. În intervenția sa, Dan Tanasă a folosit expresii ofensatoare și comparații considerate degradante, depășind limitele unei critici politice sau ale unei dispute procedurale.

Reprezentanții USR susțin că limbajul utilizat „afectează demnitatea persoanelor vizate și creează un climat ostil și umilitor”, subliniind că dezbaterile din plenul Camerei Deputaților ar trebui să fie centrate pe inițiative legislative și pe protejarea drepturilor cetățenilor, nu pe atacuri la persoană.

„Domnul Dan Tanasă, deputat AUR, a formulat o serie de afirmaţii cu caracter vădit injurios şi denigrator la adresa unor deputaţi:

'Să nu ne uităm în gura unei foste vedete de emisiuni de chiloţăreală şi să nu ne uităm în gura unui domn despre care toată presa a scris că e un mincinos şi că ar fi terminat o facultate pe care, de fapt, nu a terminat-o niciodată. (...) Voi, care aplaudaţi cu banane în mână închiderea unor televiziuni şi unor radiouri? Care aplaudaţi cu banane în gură şi cu banane în mână, aplaudaţi pumnul în gura Opoziţiei, voi vorbiţi de libertatea de exprimare? Nu poţi, oricărui om decent i se întoarce stomacul pe dos, oricărui om cu bun-simţ i se întoarce stomacul pe dos, când îi aude pe cei de la USR că vorbesc de libertatea de conştiinţă, libertate de gândire, libertate de exprimare. Pentru USR, repet, există o temă largă în societatea românească, încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mintală. Asta este dezbaterea de substanţă'.

Prin conţinutul lor, aceste afirmaţii depăşesc limitele unei critici politice sau ale unei dispute procedurale şi se înscriu într-un registru discursiv ofensator şi degradant, care afectează demnitatea persoanelor vizate şi creează un climat ostil şi umilitor”, se arată în documentul depus la Biroul permanent şi trimis Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.

Semnatarii sesizării mai arată că afirmațiile nu au avut legătură cu obiectul dezbaterii parlamentare și au transformat intervenția într-un discurs ofensator, inclusiv prin referiri considerate jignitoare la adresa unor pacienți care suferă de anumite afecțiuni. În opinia acestora, limbajul folosit este incompatibil cu normele de conduită parlamentară și a afectat buna desfășurare a ședinței.

USR consideră că intervenția deputatului AUR a încălcat regulile de disciplină, curtoazie și respect din cadrul Camerei Deputaților și solicită aplicarea sancțiunilor prevăzute de regulament.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
mediafax.ro
image
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne golește buzunarele
fanatik.ro
image
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
antena3.ro
image
Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Planta care revine în atenţia agricultorilor. Producţia va creşte cu peste 60% anul acesta în România. Are multe avantaje
playtech.ro
image
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Pensionarii speciali, protejați și de CSM. Guvernul așteaptă un aviz de trei săptămâni ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson