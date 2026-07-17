 Radu Miruță anunță ce se întâmplă cu directoarea care și-a făcut atelier clandestin de ciocolată. „E o chestiune de ore” | adevarul.ro
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Radu Miruță anunță ce se întâmplă cu directoarea care și-a făcut atelier clandestin de ciocolată. „E o chestiune de ore”

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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a afirmat că directorul CENAFER care îşi făcuse atelier clandestin de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor în care avea amenajat şi un apartament nu va mai fi în funcţie.

Annei Maria Dudaș și ministrul Radu Miruță
Directoarea din Ministerul Transporturilor va fi dată afară FOTO: captură video Facebook Radu Miruță

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre ceea ce s-a întâmplat la CENAFER, cu dormitoarele din clădirea Gării de Nord, dacă sunt dispuse legal sau este vorba de o improvizaţie.

”Există în contractul colectiv de muncă disponibilitatea de a fi puse dormitoare la utilizarea instructorilor care sunt în trecere. Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord şi e nevoie să rămână peste noapte în Bucureşti să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru aceşti oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament şi mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Una este asigurarea cazării pentru instructori, alta este activitate de producţie într-un atelier de astfel de lucruri”, a transmis Radu Miruţă, scrie News.

Întrebat de cât timp funcţiona acest atelier de ciocolată, ministrul interimar al Transporturilor a răspuns: ”Nu ştiu, că n-am făcut proba cu Carbon-14, dar probabil că destul de mult timp şi oricum nu va mai funcţiona”.

Miruţă a precizat că a aflat despre acel atelier în urma unor sesizări.

El a mai fost întrebat dacă directorul CENAFER mai este în funcţie.

”E o chestiune de ore până se fac documentele. Nu va mai fi în funcţie un astfel de om”, a afirmat Miruţă, care a precizat că această decizie va fi luată în cursul zilei de vineri.

El a precizat şi ce va face cu restul spaţiilor de locuit.

Sub nicio formă nu mă interesează să interzic instructorilor care tranzitează Gara de Nord să poată înnopta acolo. Asta trebuie să fie permis în continuare. Trebuie un pic de igienizare, că ce am văzut acolo sunt nişte condiţii care n-au legătură cu spiritul gospodăresc şi care nu le pot fi scuzate că nu sunt bani, că nu plouă, nu e frig, ci pur şi simplu era o dezordine fantastică”, a mai declarat Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că directorul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, Anna Maria Dudaş, îşi făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor, în care îşi amenajase şi un apartament. ”Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, susţine Miruţă.

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.

"Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului", a scris şi Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor.

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