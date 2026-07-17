Consiliul Superior al Magistraturii: „Stigmatizarea colectivă a magistraților în scop electoral trebuie abandonată”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține că Raportul Comisiei Europene privind statul de drept în România pentru anul 2026 contrazice o parte dintre criticile formulate în ultimul an la adresa sistemului judiciar și solicită abandonarea „retoricii stigmatizante” la adresa magistraților.

„Consiliul Superior al Magistraturii ia act de publicarea Raportului Comisiei Europene privind statul de drept pentru anul 2026 și consideră că această evaluare oferă un reper important pentru reașezarea dezbaterii publice despre justiție pe baze factuale, echilibrate și conforme cu realitatea instituțională. Raportul nu confirmă reprezentările profund deformate care au dominat o parte importantă a discursului politic și mediatic din ultimul an, prin care situații individuale, insuficient verificate sau false, au fost generalizate și prezentate drept caracteristici ale întregii justiții”, precizează CSM, vineri, 17 iulie, într-un comunicat.

„Recomandarea formulată nu vizează schimbarea radicală a acestui cadru, ci evaluarea aplicării sale”

Consiliul Superior al Magistraturii mai spune că evaluarea Comisiei Europene„ nu susține nici concluzia unei deteriorări sistemice a funcționării justiției, nici afirmațiile potrivit cărora cadrul legislativ adoptat în anul 2022 ar fi produs efectele negative invocate în spațiul public”.

„Aceste narațiuni fuseseră deja analizate în Hotărârea nr. 1348 din 9 iunie 2026 a Secției pentru judecători, care a constatat că extinderea asupra întregului sistem judiciar a unor acuzații individuale, neconfirmate factual, nu este susținută de evaluările internaționale privind România din ultimii patru ani. Dimpotrivă, Comisia Europeană constată că legile justiției din 2022 au contribuit la îmbunătățirea cadrului legislativ privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Recomandarea formulată nu vizează schimbarea radicală a acestui cadru, ci evaluarea aplicării sale, în consultare cu actorii relevanți, pentru îmbunătățirea eficienței și guvernanței sistemului judiciar”, se mai arată în comunicat.

Potrivit CSM, același raport reține că „tentativa de reformare a legilor justiției a fost inițiată fără participarea tuturor părților interesate (stakeholders)”:

„Reamintim ca nici Înalta Curte de Casație și Justiție, nici Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au fost invitate în grupul de lucru nelegal constituit, iar selectarea organizațiilor neguvernamentale și a asociațiilor profesionale participante s-a realizat fără criterii și explicații publice”.

Consiliul subliniază că reformarea unui sistem de o asemenea importanță se realizează împreună cu magistratura, „nu împotriva ei”.

„Observațiile Comisiei privind necesitatea unor consultări publice efective și reducerea utilizării excesive a ordonanțelor de urgență confirmă că modificările legislative care afectează autoritatea judecătorească nu pot fi adoptate prin ignorarea instituțiilor constituționale ale sistemului judiciar sau sub presiunea unor campanii conjuncturale”, mai precizează CSM.

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„Investigația jurnalistică trebuie să distingă între fapte verificate și generalizări”

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă, în același comunicat că presa, societatea civilă și reprezentanții puterilor publice au dreptul și responsabilitatea de a semnala disfuncționalitățile justiției, „dar trebuie să distingă între fapte verificate și generalizări, între răspunderea individuală și culpabilizarea unei întregi profesii, precum și între îmbunătățirea unor mecanisme și contestarea legitimității unei puteri constituționale”.

Critici la adresa unor concluzii din raport

Deși apreciază evaluarea generală a Comisiei Europene, CSM susține că documentul ar conține și informații factuale inexacte.

Consiliul contestă afirmația potrivit căreia hotărârile disciplinare ar fi comunicate cu întârziere magistraților, afectând posibilitatea exercitării căilor de atac.

„Raportul conține și informații factuale neconforme cu realitatea. Spre exemplu, se susține că în materie disciplinară Consiliul comunică târziu hotărârile și astfel este afectat dreptul magistraților de a formula căi de atac. Din 2022 legislația a fost modificată. Hotărârile în materie disciplinară se redactează la momentul pronunțării și se comunică de îndată magistratului vizat, astfel încât nu se pune sub nicio formă problema unei întârzieri în comunicare. Mai mult decât atât, hotărârile definitive anonimizate se publică în aplicația EMAP, fiind accesibile tuturor judecătorilor şi procurorilor din întregul sistem judiciar”, se arată în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii.

CSM ia act de faptul că Raportul formulează și recomandări punctuale care trebuie tratate cu seriozitate: consolidarea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt, reglementarea organizării și funcționării poliției judiciare și creșterea eficienței investigării infracțiunilor săvârșite în interiorul sistemului judiciar, inclusiv a faptelor de corupție.

„Comisia nu a constatat însă regrese în aceste domenii, care au făcut deja obiectul monitorizării în rapoartele anterioare.Consiliul va analiza cu deplină deschidere recomandările Comisiei Europene și va participa cu bună-credință, în limitele competențelor sale constituționale, la punerea lor optimă în aplicare.

În același timp, Consiliul solicită tuturor participanților la dezbaterea publică să abandoneze retorica stigmatizantă utilizată pentru obținerea unui câștig electoral facil. O asemenea retorică nu îi discreditează doar pe magistrați, ci erodează însăși puterea statului chemată să asigure echilibrul societății și respectarea legii”, transmite CSM.

Corectarea punctuală a deficiențelor, oriunde acestea sunt identificate, este necesară, admite Consiliul, adăugând că „transformarea lor într-un verdict colectiv împotriva justiției nu servește nici adevărului, nici statului de drept și, în cele din urmă, nici cetățeanului”.