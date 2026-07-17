SURSE Prin noua lege a salarizării, 40 % din angajații de la stat vor câștiga bani în plus. Ce se întâmplă cu demnitarii

Potrivit surselor „Adevărul”, săptămâna viitoare va exista un consens al partidelor pe noua lege a salarizării.

Săptămâna viitoare, marți și miercuri, va avea loc o întâlnire finală cu conducerile partidelor pe Legea salarizării, astfel încât să fie agreată o formă finală și să existe și acord politic între partide.

Urmează ca documentul publicat vineri de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, să fie studiat de către toți reprezentanții partidelor, astfel încât deciziile să fie luate în cunoștință de cauză.

Potrivit unor surse, vor fi creșteri de salarii în unele domenii, cum ar fi educația sau personalul auxiliar din justiție, dar totodată vor apărea și nemulțumiri, pentru că grilele actuale de salarizare sunt greșite. Este vorba de o lege care afectează 1,2 milioane de bugetari.

În document a fost introdus un articol prin care se menționează că nu va scădea niciun salariu din sectorul public. Practic, dacă funcționarul este la acest moment peste grilă, va rămâne cu salariul înghețat până crește grila. Dacă se vor pierde din sporuri și va scădea venitul net, salariul rămâne înghețat.

Sporurile diferă de la domeniu la domeniu

Pe jalonul discutat cu Comisia Europeană, cu impact de 12,1 miliarde lei, se estimează că peste 40% dintre angajați vor avea creșteri salariale între 5% și 20%.

Așa cum s-a convenit, la demnitari se va face o creștere graduală a salariilor, pentru următorii 4 ani.

BNR rămâne singura instituție la care nu se aplică legea salarizării, pentru că este independentă.

Ce se întâmplă dacă atacă AUR la CCR legea salarizării

Potrivit informațiilor obținute pe surse, în acest moment nu este în pericol ca România să nu befeze jalonul pe legea salarizării. Oficialii Comisiei Europene au cerut doar ca Parlamentul să aprobe legile restante din PNRR. Prin urmare, Legea salarizării se aplică de la 1 ianuarie, iar până atunci până atunci este timp suficient să fie validată de CCR și publicată în Monitorul Oficial.

Peste 30 de ore de întâlniri cu instituțiile și sindicatele

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii partidelor, că Ministerul Muncii împreună cu echipa Băncii Mondiale, a derulat 14 sesiuni de consultare cu peste 30 de ore de întâlniri cu instituţiile şi cu sindicatele, pe legea salarizării.

"Ca urmare a acestui exerciţiu, am constatat că solicitările din partea sectorului public şi ale sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României, fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat", a precizat Pîslaru.

"Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Între timp am avut discuţii cu Ministerul de Finanţe, cu Comisia Europeană pentru a explora care este valoarea maximală pe care putea să o aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit şi în acelaşi timp România să aibă resursele pentru a putea susţine parcursul fiscal-bugetar. Valoarea care este derivată şi din forma chiar renegociată a PNRR pe acest Jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală", a explicat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a menţionat că a propus acum un draft, o formă de proiect, pe care a prezentat-o partidelor politice.

"Ne menţinem acest rol de secretariat tehnic la dispoziţia partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, intrarea în Parlament, depunerea de către partidele politice în Parlament a proiectului şi, evident, ne exprimăm încrederea că acest proiect ar fi adoptat, nu doar pentru cei 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului, ci pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechităţi, considerând că sunt anumite aspecte care, în acest moment, în acest draft, merită analizate de partide şi susţinute", a ţinut să precizeze el.

Conform proiectului publicat de Ministerul Muncii, noua Lege a salarizării unitare ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Documentul stabilește un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar și prevede o valoare de referință de 4.100 de lei pentru anul 2027.