Trei reguli de aur ca roșiile din grădină să rodească toată vara: ghid pentru luna iulie

Îngrijirea culturilor de roșii în luna iulie este esențială pentru menținerea productivității plantelor pe parcursul întregii veri. Specialiștii în horticultură arată că succesul recoltei din luna august depinde de trei lucrări agricole critice realizate în această perioadă: udarea, fertilizarea și tăierea.

Roșiile necesită temperaturi cuprinse între 18 și 29 de grade Celsius, un sistem radicular puternic, pe care îl obțineți prin plantare adâncă la începutul anului, o întreținere și o nutriție regulate.

Deși roșiile au producție bună în lunile calde, temperaturile care depășesc 32 de grade Celsius vor fi motive de îngrijorare. Dacă vă confruntați cu un val de căldură în zona dvs., asigurați-vă că aveți o acoperire, cum ar fi prelata de umbră de grădină pregătită pentru caniculă, scrie Hunker.

Cum să uzi și să hrănești corect roșiile în iulie

O udare constantă și profundă este necesară în iulie pentru a preveni crăparea roșiilor dacă solul devine prea uscat. Deși locațiile și zonele vor avea cerințe de îngrijire diferite, roșiile au nevoie de obicei de aproximativ 2,5-5 cm de apă pe săptămână și sunt avantajoase dacă sunt administrate regulat.

Ia în considerare achiziționarea unui dispozitiv de udare pentru a asigura o udare constantă. În plus, asigură-te că udarea ajunge în sol și nu pe frunze, deoarece acest lucru ar putea duce la probleme fungice. Reține că roșiile în ghivece sau recipiente vor necesita mai multă întreținere, deoarece se vor usca mai repede decât cele plantate în pământ.

La fel de important ca un program de udare este accesul constant la nutrienți. Cele mai bune sfaturi pentru fertilizarea roșiilor recomandă ca grădinarii să furnizeze potasiu - care este esențial pentru fructe și aromă - și îngrășăminte bogate în fosfor și hrană pentru roșii odată ce observați că înfloresc.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la îngrășămintele bogate în azot, deoarece acestea se concentrează mai mult pe frunzișul verde decât pe fructe, ceea ce cu siguranță nu este ceea ce le pasă grădinarilor în acest moment al sezonului.

Cum să tai corect roșiile în iulie

Pentru a obține roșii gustoase, va trebui să te asiguri că acorzi atenție lăstarilor (copili) care apar săptămânal între tulpină și ramură. Sunt niște mici plante care caută atenție și vor să fure gustul fructelor, așa că îndepărtează-le.

Dacă tufele devin prea dense, aerul nu mai circulă corect, iar umiditatea reținută va favoriza apariția ciupercilor.

Un alt sfat în această etapă de creștere din iulie: Fiți atenți la sistemul de susținere. Veți dori să vă asigurați că tulpinile nu se ofilesc sau nu își pierd florile, așa că, dacă nu aveți deja niște țăruși care să le țină în poziție verticală, acum este momentul să investiți. Cu o întreținere atentă și constantă, veți fi gata să vă bucurați de acele roșii delicioase în cel mai scurt timp.