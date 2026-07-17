Video Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în rezervă și alte două persoane au ajuns la spital

Viorica Mărincaș, fost inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, a fost implicată vineri, 17 iulie, într-un accident rutier produs pe strada George Coșbuc din Baia Mare.

Accidentul a avut loc în jurul orei 14.00. În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar la volanul unuia dintre el se afla chestorulul în rezervă Viorica Mărincaș, relatează vasiledale.ro.

În urma impactului, trei persoane - cei doi șoferi și un pasager - au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Primele informații indică faptul că rănile suferite sunt minore.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Fosta șefă Poliției Maramureș ar fi pătruns pe contrasens

Conform unui comunicat transmis de IPJ Maramureș, accidentul a avut loc după ce unul dintre conducătorii auto ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

„Coliziunea s-ar fi produs după ce unul dintre conducătorii auto ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens”, au precizat reprezentanții poliției.

Potrivit PLUS TV Maramureș Viorica Marincaș ar fi fost cea care a pătruns pe contrasens, apoi s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar din sens opus.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Cine este Viorica Mărincaș

Viorica Mărincaș a fost prima femeie din România avansată la gradul de chestor de poliție. Ea a condus timp de cinci ani IPJ Maramureș și a activat ulterior în administrația publică județeană. Din februarie 2025, ocupă funcția de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Maramureș.