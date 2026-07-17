Video Un șarpe de 1,5 metri, găsit printre șezlonguri pe o plajă din Venus

Jandarmii constănțeni au îndepărtat un șarpe de pe o plajă din Constanța, vineri, 17 iulie. Acesta are o lungime de aproximativ 1,5 metri și a fost găsit printre șezlonguri.

„În această dimineață, în jurul orei 08:00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța a intervenit pe o plajă din stațiunea Venus, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care era semnalată prezența unui șarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri printre șezlonguri”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa.

Jandarmii au reușit să captureze reptila în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă, după care a fost transportată și eliberată în habitatul său natural, într-o zonă sigură și retrasă, departe de zonele populate.

„Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar pericolul pentru persoanele aflate pe plajă a fost înlăturat în condiții de siguranță.”