AUR, critici și acuzații la adresa UNTOLD: „Un spectacol al imposturii, un afront la adresa credinței, un abuz asupra publicului”

Deputatul AUR, Dan Tanasă, a lansat un val de critici, fără precedent, la adresa festivalului Untold. „A reușit, și anul acesta, să se întreacă pe sine în aroganță, impostură și batjocură”, spune politicianul.

„În mijlocul unui festival care se pretinde <de prestigiu internațional>, pe scena principală au fost afișate mesaje blasfemitoare, inclusiv imaginea unei cruci întoarse pe care era răstignit Iisus Hristos. Un atac direct la credința a milioane de români, o sfidare grosolană a valorilor și simbolurilor noastre creștine, transformată în show, pentru aplauze ieftine”, a transmis Dan Tanasă, deputat și purtător de cuvânt al AUR.

Dan Tanasă acuză organizatorii că „și-au tras în piept propriii clienți - oameni care și-au cumpărat bilete cu luni înainte, dar care nu au mai fost lăsați să intre pe stadion”.

„Fără explicații clare, fără respect minim față de cei care le-au umplut buzunarele. Așa se tratează publicul la Untold: cu dispreț, cu aroganță, ca pe o masă de manevră, nu ca pe niște oameni care au plătit pentru un eveniment și care au dreptul să fie respectați”, a spus Tanasă.

El a lansat și acuzații dure la adresa primarului Clujului, Emil Boc.

„Toată această impostură e susținută fără rezerve de Emil Boc și gașca lui, care au transformat Clujul într-o feuda personală, în care se face loc oricărei aberații atâta timp cât banii curg și imaginea <orașului festivalurilor> e menținută cu orice preț. În loc să apere demnitatea comunității și să impună respect pentru lege și bun-simț, autoritățile locale sunt primele care închid ochii la abuzuri, pentru că Untold e <vitrina> cu care se laudă în fața țării și a lumii.

Asta nu e cultură, nu e divertisment de calitate, nu e mândrie locală. E un spectacol al imposturii, un afront la adresa credinței, un abuz asupra publicului și o dovadă că, în Clujul controlat de Boc și ai lui, banul și interesele de gașcă sunt mai importante decât oameni”, a declarat Dan Tanasă, deputat, purtător de cuvânt al AUR.

Vineri seară, pe scenă de la la Untold a urcat Post Malone, iar stadionul Cluj Arena a fost plin până la refuz. La un momeent dat, organizorii au decis să închidă stadionul, din cauza afluenței uriașe de persoane, spre nemulțumirea celor care așteptau la coadă pentru a intra.