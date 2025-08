Cadoul din aur pe care Ion Iliescu i l-a făcut lui Cornel Dinu. Fostul mare fotbalist l-a păzit ca pe ochii din cap

Ion Iliescu, decedat ieri la vârsta de 95 de ani, a avut o relație aparte cun un personaj însemnat din fotbal, Cornel Dinu, fost fotbalist la Dinamo și la echipa națională.

În trecut, Ion Iliescu i-a dăruit Procurorului un cadou scump, un ceas Rolex din aur, pe care fostul acționar dinamovist Cristi Borcea, 55 de ani, susține că a vrut să i-l cumpere cu suma de 100.000 de euro.

Rolex DayDate-ul placat cu aur și împodobit cu diamante are o valoare estimată la 50.000 de euro

„E un cadou de la Ion Iliescu. Mie și nevestei ne-a făcut cadou câte un ceas. Are o valoare sentimentală, da, pentru că eu îl consider un om încercat, care a trecut printr-un moment foarte greu și am fost alături de el în clipe care au însemnat o cotitură fantastică pentru societatea românească.

După părerea mea, a fost singurul președinte care a avut o ținută pentru așa ceva, față de ce vedem azi... Ca de obicei, la noi îl înjură toată lumea”, a spus Cornel Dinu într-un interviu pentru gsp.ro.

Cornel Dinu i-a făcut un serviciu important lui Iliescu, în orele fierbinți ale Revoluției din 1989. Acesta a povestit, în urmă cu mai mulți ani, cum l-a ajutat pe Ion Iliescu.

„Ion Iliescu a plecat la CC (n.r. - Comitetul Central), unde s-a desfășurat diversiunea cu teroriștii care au tras în celebrul balcon în care erau revoluționari fără să atingă vreunul și când s-a întors am mers într-o cameră la etajul 11 din turnul Televiziunii, împreună cu Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu.

După vreo oră în care nu s-a dezlipit de telefoane, Ion Iliescu m-a luat deoparte și m-a rugat să o aduc de acasă pe soția sa că apăruseră indivizi suspecți care dădeau târcoale casei, ba chiar bătuseră la ușă și femeia putea fi în pericol.

Doamna Iliescu era cu o prietenă, le-am băgat în TAB și ne-am întors fără incidente la Televiziune”

Amiralul Cico Dumitrescu m-a dus la un colonel, Oană, care mi-a pus la dispoziție un TAB (n.r. - Transportor Amfibiu Blindat), am luat cu mine și doi băieți 'reușiți', profesioniști de la celebra Direcție a V-a a Securității. Ei înarmați corespunzător, eu cu un jalnic pistol Carpați, obținut cu buletinul…

Acasă, într-o vilă de pe Bulevardul Aviatorilor, gard în gard cu vila familiei Maurer, doamna Iliescu era cu o prietenă, le-am băgat în TAB și ne-am întors fără incidente la Televiziune, în camera de la etajul 11”, povestea Cornel Dinu, la finalul lui 2020, pentru Fanatik.

În prezent, Cornel Dinu s-a izolat de lume. Prietenii susține că n-a mai ieșit din casă în ultimele luni.