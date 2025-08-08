search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Theodor Paleologu, despre posibilitatea unei coaliții PSD-AUR: „Ar fi exact același lucru ca patrulaterul roșu din vremea lui Iliescu”

0
0
Publicat:

Profesorul și fost ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a comentat posibilele scenarii politice în contextul tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare, afirmând că există doar două variante: actuala formulă cu PSD, PNL, USR și UDMR sau o alianță PSD-AUR.

Theodor Paleologu. FOTO: Shutterstock
Theodor Paleologu. FOTO: Shutterstock

Invitat la B1 TV, Paleologu a comparat o eventuală colaborare PSD-AUR cu „patrulaterul roșu” din perioada 1992-1996, format atunci din PDSR, PSM, PRM și PUNR, pe care l-a catalogat drept „o formulă absolut sinistră” care a contribuit la sărăcia și precaritatea anilor ’90.

„Ar fi exact același lucru ca patrulaterul roșu din vremea lui Iliescu. Dacă mor de dragul lui Iliescu, să revină la formula Iliescu din ’92-’96, care a fost o formulă absolut sinistră și care ne-a făcut să pierdem foarte mult, să pierdem timp și a contribuit foarte mult la starea de sărăcie și precaritate din anii ’90, pentru că, aritmetic, nu văd altceva”, a spus Paleologu, avertizând că scenariul ar reproduce aceleași efecte negative.

Fostul ministru a criticat și discursul AUR, pe care îl consideră aproape identic cu cel al FSN, FDSN și PDSR din anii ’90, bazat pe slogane precum „nu ne vindem țara” și mesaje împotriva intelectualilor și străinilor.

În opinia sa, aceste teme au mascat în trecut instalarea „cleptocrația patrihoților” și riscă să readucă aceleași practici în prezent.

„Ori formula de acum și să termine marchiza Grindeanu cu toate fasoanele astea, toate ifosele pe care le are ori să asume puterea împreună cu prietenii lor din AUR. Și zic prietenii lor din AUR, pentru că, de fapt, discursul AUR-ist seamănă foarte mult cu discursul FSN, FDSN, PDSR din anii ’90. (...) A și spus Becali că grație lui Iliescu avem capital autohton, adică cleptocrați și patrihoți. Știe Becali despre ce vorbește, cunoaște problema și are toate motivele să-i fie recunoscător lui Ion Iliescu, și atâția alții. Uite, Becali măcar s-a dus, sigur că da, pentru că știe foarte bine cărui sistem îi datorează averea”, a concluzionat Paleologu.

