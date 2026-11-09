AUR amenință Guvernul cu o moțiune de cenzură dacă își asumă răspunderea pentru reforma administrativă

AUR va încerca să depună o moțiune de cenzură dacă Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială, a anunțat luni liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Acesta susține că o reorganizare de o asemenea amploare trebuie dezbătută în Parlament și negociată cu toate partidele, nu adoptată printr-o procedură care limitează discuțiile.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Foto: Inquam / George Călin

Într-o conferință de presă, Petrișor Peiu a afirmat că reforma nu este urgentă, întrucât eventualele modificări ar urma să fie aplicate abia din septembrie 2028. Senatorul a precizat că AUR nu susține angajarea răspunderii Guvernului pe acest subiect și că va încerca să inițieze o moțiune de cenzură dacă Executivul recurge la această procedură.

„Nu este normal ca o astfel de temă să fie expediată prin angajarea răspunderii și nici nu este urgentă. Dacă se va face această reformă administrativă, ea se va aplica, probabil, începând cu septembrie 2028, deci nu avem nevoie de o urgentare a acestei chestiuni acum”, a declarat liderul senatorilor AUR, citat de Agerpres.

Peiu a criticat și varianta unei reorganizări care să vizeze în principal localitățile cu un număr redus de locuitori. El consideră că reforma ar trebui să privească întreaga administrație publică locală, inclusiv Bucureștiul, unde funcționează Primăria Generală și cele șase primării de sector.

Senatorul a susținut că nu este echitabil ca reorganizarea să vizeze sute de localități mici, în timp ce structura administrativă a Capitalei nu ar fi inclusă în discuție. AUR are propria propunere de reformă administrativ-teritorială, inclusă în programul de guvernare, însă Peiu a subliniat că aceasta trebuie negociată cu celelalte formațiuni politice.

„În actuala fărâmițare politică, trebuie să aibă consens parlamentar”, a afirmat acesta.

Ce propune PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 26 octombrie că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea atât pe reforma administrativ-teritorială, cât și pe reorganizarea instituțiilor de la nivel central.

PSD analizează șase criterii pentru stabilirea localităților sustenabile din punct de vedere administrativ. Potrivit europarlamentarului Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului, acestea vor alcătui o „matrice a sustenabilității”, pe baza căreia vor fi identificate unitățile administrativ-teritoriale care ar putea fi reorganizate sau comasate.