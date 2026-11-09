 George Simion, mesaj către Ursula von der Leyen, înaintea vizitei la București: „Nu ne lăsăm supuși” | adevarul.ro
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Video George Simion, mesaj către Ursula von der Leyen, înaintea vizitei la București: „Nu ne lăsăm supuși”

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Liderul AUR, George Simion, a lansat luni, 9 noiembrie, un mesaj critic la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea vizitei acesteia la București. Simion a anunțat organizarea unui miting sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor, în fața Parlamentului, și a făcut referire la anularea alegerilor prezidențiale și la situația lui Călin Georgescu.

George Simion a transmis mesajul într-un videoclip publicat pe Facebook, în care i s-a adresat direct șefei Comisiei Europene.

„Am un mesaj pentru Ursula care a venit să dicteze supușilor ei astăzi la București. Aici, în fața Parlamentului României, chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă românii care nu sunt slugile tale vor fi câtă frunză, câtă iarbă. Suntem în fața Parlamentului României și Ursula von der Leyen, și alții care vor veni să dea lecții de democrație, trebuie să audă un singur lucru”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a adus în discuție anularea alegerilor prezidențiale și cazul lui Călin Georgescu.

Liderul AUR, George Simion
Liderul AUR, George Simion Foto: inquam photos

„L-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naibii șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor”, a afirmat Simion.

Acesta a susținut că participanții la protest nu vor renunța la manifestație și a spus că se va preocupa de siguranța celor prezenți.

„Nu ne lăsăm intimidați, nu ne lăsăm supuși. Noi suntem români în țara noastră, în fața Parlamentului nostru și, dacă voi v-ați găsit niște slugi utile cu care ați anulat alegerile și prin intermediul cărora l-ați arestat pe Călin Georgescu, să știți că poporul român vă zice nu”, a transmis liderul AUR.

George Simion a anunțat că mitingul va începe la ora 13.00, în Parcul Izvor, și a vorbit despre organizarea altor 150 de manifestări, conferințe și dezbateri.  „Europa nu este a voastră”, a spus Simion

Ursula von der Leyen, întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni, 9 noiembrie, la București, unde are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Vizita face parte dintr-un turneu în regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor cu drone asupra navelor din zonă și al preocupărilor privind securitatea maritimă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, primirea de la Palatul Cotroceni, programată luni, la ora 15.30, face parte dintr-o vizită mai amplă pe care șefa Comisiei Europene o efectuează în regiunea Mării Negre.

La ora 17.00, Ursula von der Leyen și președintele Nicușor Dan vor susține declarații de presă comune. Ulterior, la ora 17.45, președinta Comisiei Europene se va întâlni cu premierul Luca Niculescu.

Marți, Ursula von der Leyen va ajunge la Varna, în Bulgaria, unde va discuta cu premierul Radev și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov”.

Miercuri, șefa Comisiei Europene va participa la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP 31), organizată la Antalya, în Turcia.

Joi, aceasta va lua parte la reuniunea Comunității Politice Europene de la Dublin, în Irlanda, iar vineri va participa, în același oraș, la reuniunea informală a Consiliului European.

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