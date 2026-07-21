 Atac din interiorul PNL: Stroe îi reproșează lui Bolojan că face ședințe pentru epurări interne, în loc să guverneze țara | adevarul.ro
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Atac din interiorul PNL: Stroe îi reproșează lui Bolojan că face ședințe pentru epurări interne, în loc să guverneze țara

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Deputatul Ionuț Stroe, revocat din funcția de președinte al PNL Sector 4 în ședința de luni seară, declanșează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că modificările operate în partid urmăresc înlocuirea liderilor aleși cu persoane din afara PNL.

Ionuț Stroe, deputat PNL
Ionuț Stroe, deputat PNL FOTO: Facebook/Ionuț Stroe

Deputatul PNL Ionuț Stroe, parte din grupul disidenților, a avut o intervenție critică în ședința Biroului Politic Național al PNL, de luni seara. El i-a reproșat președintelui Bolojan că în loc să discute despre problemele țării, ședința PNL a avut o singură miză: epurarea liberalilor care nu-i convin.

M-aș fi așteptat ca într-o ședință a unui partid care pretinde că este preocupat de guvernare să discutăm despre lucrurile care îi afectează cu adevărat pe români: deblocarea guvernării, legea salarizării, antreprenorii sufocați de taxe și birocrație sau despre românii care riscă să plătească TVA de 21% în loc de 9% doar pentru că sistemul informatic al Cadastrului este blocat. În schimb, ședința prelungită până după ora 22:00 a avut o singură miză: epurarea vechilor liberali din funcțiile de conducere pentru a face loc noilor „peneliști” ai domnului Ilie Bolojan. Vorbim despre foști useriști, reperiști, oameni veniți din SOS sau POT. Exact după modelul senatorului importat de la SOS la PNL Ialomița, care a votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, iar astăzi conduce organizația județeană. Se pare că acesta este noul standard de „liberal autentic”. În loc să încerce să reducă tensiunile din partid și să construiască o guvernare mai eficientă, conducerea PNL pare preocupată exclusiv de reglări de conturi interne. Pentru domnul Bolojan, prioritatea nu pare să fie guvernarea, ci câștigarea disputelor din interiorul partidului”, a spus Ionuț Stroe. 

Revocarea din PNL Sector 4, contestată în instanță

Deputatul a vorbit și despre decizia prin care a fost înlocuit de la conducerea PNL Sector 4, anunțând că o va contesta în instanță.

Ieri am asistat la a patra încercare de a fi schimbat din funcția de președinte al PNL Sector 4. Ironia este că se folosește aceeași procedură care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță. Sunt convins că și această decizie va avea aceeași soartă, pentru că o vom contesta.

Explicația juridică este simplă și ar trebui să fie înțeleasă de oricine: nu poți sancționa în 2026 rezultatele unor alegeri din 2024 folosind un articol introdus în Statut abia în 2025. Legea nu se aplică retroactiv. Este un principiu elementar de drept. Din păcate, domnul Bolojan preferă să mai arunce partidul într-un proces decât să respecte propriile reguli. Nici argumentele politice invocate împotriva mea nu rezistă unei analize serioase”, a mai menționat Stroe.

Stroe respinge și argumentele privind performanța electorală invocate împotriva sa.

Am preluat conducerea organizației cu doar cinci luni înaintea alegerilor locale din 2024. Rezultatele din București au fost influențate în primul rând de contextul politic național, de prestația partidului la nivel central si de contraperformanța de 7,7% a candidatului PNL la Primăria Generală a Capitalei, Sebastian Burduja, nu de activitatea organizațiilor de sector. Mai mult, conducerea PNL a decis susținerea unor candidați comuni cu PSD la primăriile de sector. În urma acestui acord, PNL a câștigat sectoarele 1 și 6, un obiectiv politic important pentru București. În schimb, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a obținut doar 7,7%, iar acest rezultat a tras în jos și scorul pentru Consiliul General, unde PNL București a obținut aproximativ 12%. Dacă într-adevăr criteriul este performanța electorală, atunci regulile ar trebui să fie aceleași pentru toată lumea. Dacă ele se aplică doar celor care au alte opinii decât conducerea, nu mai vorbim despre performanță, ci despre epurări cu eticheta schimbată”.

În final, Ionuț Stroe a revenit la ceea ce consideră a fi adevăratele priorități ale partidului și ale guvernării.

Dincolo de toate aceste dispute, întrebarea rămâne aceeași: când se va ocupa PNL de problemele reale ale României? Firmele sunt sufocate de taxe și birocrație. Românii nu își pot cumpăra locuințe din cauza blocajelor din sistemul de cadastru. Legea salarizării întârzie. Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli interne. Acestea sunt subiectele care ar trebui să preocupe Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan. Nu încă o noapte pierdută pentru reglări de conturi și eliminarea colegilor care îndrăznesc să aibă o opinie diferită”, se arată în mesajul deputatului PNL.

Deputatul PNL Ionuț Stroe este unul dintre liderii liberali care au fost demiși luni seară la ședința PNL. 

Și senatoarea Alina Gorghiu l-a acuzat pe Ilie Bolojan, în ședința de luni seară a Biroului Politic Național, că îi demite ilegal pe liderii filialelor din tabăra Thuma-Veștea.

Adevărul a relatat anterior că ședința Biroului Politic Național al PNL de luni nu a fost lipsită de momente tensionate. Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, a criticat conducerea partidului pentru amânarea alegerilor interne și pentru menținerea organizațiilor sub conduceri interimare. Acesta a criticat și ideea promovării unor membri veniți din alte partide fără un vot în organizații.  

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