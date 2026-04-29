Cine ar susține un guvern minoritar. Premierul Bolojan: „Mulţi parlamentari încep să înţeleagă care sunt problemele României”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri, 29 aprilie, că PNL poate fi din nou la guvernare, dar nu într-o coaliţie cu PSD. De asemenea, acesta nu exclude să apară un grup nou în Parlament care să susţină un guvern minoritar.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintelui şi vom spune punctul nostru de vedere.

Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Ilie Bolojan la TVR.

Premierul a precizat că PNL are şi varianta de a construi din opoziţie un pol de modernizare alături de alte forţe politice.

„Dacă şi-ar asuma răspunderea (cei din PSD – n.r.), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construimccare, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie”.

Ilie Bolojan spune că niciun partid nu rămâne permanent la guvernare, dar dacă are ocazia să guverneze, ar trebui să o facă responsabil.

El afirmă că PNL nu va accepta să fie la putere în condiții impuse de PSD, cu un premier „marionetă”, și nu exclude apariția unui nou grup parlamentar care să susțină un guvern minoritar.

„Sigur că mulţi parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înţeleagă care sunt problemele României şi ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez aşteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, ca să îndreptăm lucrurile”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă ar putea apărea o soluţie de tip UNPR, care la un moment dat a sprijinit Guvernul condus de Emil Boc, premierul a răspuns că este posibil să se întâmple acest lucru.

„Este posibil să se întâmple şi asta, dar nu pot să fac predicţii vizavi de ce va face un număr de parlamentari într-un sens sau altul. Dar, la un moment dat, gândiţi-vă, când ai coaliţii de 3-4 partide, cum trebuie să avem noi, nu este foarte comod, în general, nici să administrezi coaliţia, dar nici să iei decizii”, a declarat Bolojan.

Totodată, Ilie Bolojan a mai afirmat că este acuzat că a dovedit o anumită rigiditate ca premier, dar susţine că, dacă nu era suficient de elastic, ar fi fost greu să aduci patru partide plus minorităţile naţionale să susţină aceeaşi idee.

Moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE - „Întâi România”, împotriva Guvernului Bolojan, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.