Voci din PNL cer reluarea negocierilor cu PSD: „Nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă”

Există voci din PNL solicită conducerii partidului să revină la dialogul cu social-democrații, în contextul riscului ca o eventuală majoritate PSD–AUR să preia guvernarea. Printre cei care cer o repoziționare se numără fostul ministru Ionuț Stroe și președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime.

Ionuț Stroe: „E momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, deputatul liberal Ionuț Stroe avertizează că discuțiile privind o posibilă formulă PSD–AUR trebuie tratate cu maximă seriozitate. El atrage atenția asupra riscului ca România să se abată de la direcția occidentală asumată în ultimii ani.

„Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD–AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură. Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru! Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”, a scris Stroe pe pagina sa de socializare.

Fostul ministru amintește că politica presupune compromisuri, „dar nu orice compromis”:

„Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României. E nevoie de maturitate politică acum și de reconstrucția unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem”.

Valeriu Iftime spune că PNL trebuie să rămână la guvernare, dar „domnul Bolojan are o mare problemă cu moțiunea asta”

Și Valeriu Iftime (PNL), președintele CJ Botoșani, a subliniat, pentru Agerpres, că Partidul Național Liberal ar trebui să continue guvernarea, însă într-o formulă negociată cu un PSD „restructurat” și dispus la o altă viteză de lucru.

Potrivit acestuia, actualul parcurs al Guvernului Bolojan este direcția corectă pentru România.

Iftime atrage atenția însă că PNL nu își poate impune singur agenda, având în vedere ponderea redusă în Parlament:

„Faptul că noi suntem 14 procente în România, liberalii, cumva nu prea ai muzica ta. Trebuie să o cam asculți. Din păcate, domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moțiunea asta și retragerea noastră de la guvernare, pe care noi am aprobat-o, mai trebuie discutată”.

Valeriu Iftime a adăugat:

„Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta”.