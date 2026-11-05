Anca Alexandrescu îl întreabă pe Simion despre o întâlnire cu lideri PSD: „De ce nu vă asumați public relația de prietenie cu Ciolacu?”

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu îl ia la întrebări pe liderul AUR, George Simion, după controversa botezului din familia lui Alfred Simonis. Aceasta îi cere explicații despre relația cu Marcel Ciolacu și lansează întrebări despre presupuse negocieri pentru funcții importante în stat.

Anca Alexandrescu lansează acuzații despre presupuse negocieri de funcții Foto: Inquam / Octav Ganea

Într-un mesaj publicat joi, 5 noiembrie, pe Facebook, Anca Alexandrescu l-a întrebat pe liderul AUR de ce nu a avut nicio reacție în legătură cu evenimentul din Timișoara și de ce nu își asumă public presupusa relație de prietenie cu fostul premier Marcel Ciolacu.

„Dar, totuși, de ce George Simion nu a avut nicio reacție în legătură cu botezul pesedist de la Timișoara? De ce, domnule Simion, nu vă asumați public relația de prietenie cu domnul Ciolacu? Așa cum eu am făcut-o! Vă e rușine?”, a scris realizatoarea TV, pe FB.

Anca Alexandrescu a continuat cu o întrebare referitoare la presupuse negocieri pentru ocuparea unor funcții importante în stat.

„Apropo! În casa cărui lider PSD ați negociat postul de ministru de Externe pentru Ponta, șefia Doi și-un sfert și a SRI? Și ce alți lideri PSD mai erau de față?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

În finalul mesajului, jurnalista i s-a adresat și fostului premier Victor Ponta, cu o întrebare ironică: „Domnule Ponta, de ce sunteți așa disperat?”

Postarea vine în urma controverselor generate de botezul din familia lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, eveniment la care au fost prezenți mai mulți politicieni.