Video Anamaria Gavrilă, gafă în ziua alegerilor. „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”

Într-un îndemn la vot, șefa POT, Anamaria Gavrilă, a făcut o confuzie de date, afirmând că „astăzi este 7 septembrie”, în loc de 7 decembrie, îndrumându-i pe bucureșteni să iasă la vot, amintind că am sărbătorit un an de la anularea alegerilor.

„Bună dimineaţa! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor. Ei bine, astăzi avem oportunitatea să dăm un mesaj puternic celor care au anulat alegerile anul trecut”, a spus Anamaria Gavrilă, continuând cu un apel la vot.

Gavrilă și-a continuat îndemul, în ciuda confuziei temporale: „Cu votul nostru putem da un mesaj puternic. Nu stați acasă, pentru că în 24 noiembrie 2024 nu ar fi câștigat Călin Georgescu dacă am fi stat acasă. Mergeți la vot. Cei care sunteți în țară, sunați-vă toți prietenii din București să meargă la vot. Este oportunitatea noastră”.

Partidul POT îl susţine la Primăria Capitalei pe actorul George Burcea, cunoscut în special pentru relația sa cu cântăreața Andreea Bălan, dar și pentru un dosar penal obținut în urma conducerii sub influenţa drogurilor. El a transmis în trecut și o serie de declaraţii controversate, în care îi îndemna pe bărbaţi să-şi agreseze partenerele, dacă nu îi aşteaptă cu „ciorba fierbinte” acasă. Șefa POT a mers alături de candidat la vot.

Bucureștenii își aleg, duminică, 7 decembrie, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.

Primele rezultate vor fi publicate la 21.00.