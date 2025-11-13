Portret de candidat. Cine este George Burcea, opțiunea POT pentru Capitală

Actorul George Burcea și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de primar al Bucureștiului din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pe 30 octombrie 2025, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare direct din New York.

Burcea a afirmat că a ales să lase în urmă „frumusețea de New York" pentru a se întoarce în București, unde s-a născut și a crescut. „România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. (...) Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără", a adăugat actorul.

Șefa POT, Ana Maria Gavrilă, a motivat decizia partidului subliniind că Bucureștiul are nevoie de un primar care poate elibera capitala de jocurile politice ale partidelor de la guvernare.

Legături cu lumea politică

George Burcea este un personaj controversat, dar cu notorietate publică. Nu este membru POT și nici nu are experiență în administrație sau politică, iar decizia partidului de a merge cu un candidat propriu și de a nu susține un candidat comun al frontului suveranist a generat reacții mixte în rândul susținătorilor formațiunii.

Pe pagina de Facebook a liderei POT, la o postare de la campania de strângere de semnături, majoritatea reacțiilor urmăritorilor au fost critice, mulți acuzând trădări și divizarea frontului suveranist.

De partea cealaltă, AUR nominalizat-o pe Anca Alexandrescu, care a primit aprobarea publicului în postare făcută de George Simion.

Pregătire și experiență

George Burcea a absolvit UNATC și a jucat în producții românești și internaționale, printre care „Closer to the Moon", „Singh Is Bliing", „Raaz Reboot" și serialul de succes „Wednesday", unde a interpretat rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams. Popularitatea sa a crescut după ce a îmbrăcat această haină.

George Burcea este însă cunoscut publicului larg și pentru fosta sa relație cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara. Relația tensionată dintre cei doi a fost frecvent comentată în presă.

Avere

George Burcea nu a ocupat până acum o funcție publică, astfel că nu există o declarație publică cu privire la averea și veniturile sale. Totuși, o serie de surse publice oferă indicii solide despre veniturile şi activele sale:

El deţine firma Goldstone Films S.R.L., implicată în producţie cinematografică şi video. Conform unui articol Viva din iunie 2022, compania a avut o cifră de afaceri de peste ≈ 420.000 lei (~85.000 euro) şi un profit net de peste ≈ 220.000 lei (~44.000 euro) pentru anul 2021. ￼

În proiectul internaţional de tip serial produs de Netflix, actorul ar fi încasat conform unui aproximativ 60.000 euro pentru rolul din „Wednesday”, iar pentru participarea la emisiunea de televiziune „Ferma”, s-a relatat că Burcea ar fi primit circa 1.500 euro pe săptămână şi un premiu potenţial de 50.000 euro la final. Rolul lui Lurch l-ar fi pierdut după ce a cerut însă o sumă de bani mai mare decât ar fi fost producătorii dispuși să accepte.

În 2020, Wowbiz a scris despre un contract prenupțial încheiat cu fosta soție, iar estimările averii comune indicau un milion de euro.

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Actorul nu se numără printre cei cotați cu șanse în sondajele pentru Primăria Capitalei.