Relațiile dintre România și Egipt, provocările de securitate din Africa și Orientul Mijlociu, războiul din Gaza și noile alianțe militare din regiune au fost principalele teme abordate de ES Mohammed Moustafa Orfy, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, într-un interviu exclusiv acordat în cadrul podcastului „Agenda Internațională”.

Foto: Adevărul

Diplomatul egiptean a vorbit despre perspectivele dezvoltării unui parteneriat strategic între București și Cairo, inclusiv în domeniul apărării, dar și despre tensiunile dintre Egipt și Etiopia privind utilizarea apelor Nilului, pe care le consideră o amenințare existențială pentru milioane de oameni. Ambasadorul a abordat și conflictul din Sudan, instabilitatea din Marea Roșie și situația din Fâșia Gaza, susținând că soluția celor două state rămâne singura cale viabilă pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian.

Un alt subiect important al discuției a fost acordul de apărare de la Mecca, despre care diplomatul a afirmat că Egiptul a primit o invitație de aderare, dar că autoritățile de la Cairo analizează încă implicațiile unei asemenea decizii. Interviul a abordat și poziționarea Egiptului în raport cu Statele Unite, Rusia și China, precum și perspectivele unei soluționări diplomatice a războiului din Ucraina.

Răzvan Munteanu: Excelența Voastră, înainte de toate, aș vrea să știu cum ați descrie relațiile actuale dintre țările noastre?

ES Mohammed Moustafa Orfy: După cum bine știți, anul acesta sărbătorim 120 de ani de relații diplomatice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că relațiile noastre datează de mai bine de un secol. Cum aș putea descrie acest lucru? Este o poveste de succes. Este o relație caldă, prietenoasă, bună și sănătoasă.

Aș vrea să fiu mai sincer. Dacă mă întrebați dacă am obținut suficiente rezultate în acești 120 de ani, aș spune că nu, pentru că avem toate bazele, toate motivele și toate stimulentele necesare pentru a ridica relațiile noastre la un alt nivel.

Așadar, mă bucur de această relație caldă, prietenoasă și sănătoasă. Pot spune că am obținut succese moderate și rezultate bune, dar, sincer, ambițiile mele sunt mari.

Am simțit aceeași dorință și la noul ministru de externe, domnul Neculăescu. Și el crede că putem ridica relațiile noastre la un nivel superior. Să sperăm, așadar, că în următoarele luni vom realiza mult mai multe.

În acest context, care sunt principalele obiective pentru anul viitor?

Cum v-am spus, avem oportunități enorme în toate domeniile. Vă dau un singur exemplu: agricultura.

Știți, înainte să vin aici, m-am întâlnit cu diverși oficiali. Ca ambasador, trebuie să discuți cu reprezentanții guvernului despre cooperare. M-am întâlnit cu numeroși miniștri și oficiali, dar și cu oameni simpli. Așadar, de la elita politică de rang înalt până la oamenii obișnuiți, toată lumea își amintește cu apreciere de România. De ce? Datorită tractorului românesc, prezent în Egipt în anii ’60 și ’70, în fiecare familie, pe fiecare teren agricol, în fiecare sat și în fiecare cartier.

Acesta este doar un exemplu. Putem colabora intens în acest domeniu, putem produce împreună tractoare, ne putem completa reciproc, putem face schimb de experiență și putem realiza un proiect de anvergură prin care să exportăm produsele noastre comune în Africa și în țările arabe.

Și acesta este doar un exemplu. Putem vorbi despre agricultură, sănătate și despre posibilitatea de a răspunde nevoilor sectorului medical din România. Avem suficient personal, medici și asistenți medicali foarte bine pregătiți. Știu că sistemul medical românesc se confruntă cu o lipsă de personal.

Putem colabora și în educație, cultură, comerț și investiții. Ne putem completa reciproc în funcție de sezoanele de cultivare a legumelor și fructelor. Avem atât de multe oportunități în domeniul petrolului, gazelor, infrastructurii și turismului.

România este o țară turistică minunată, dar avem nevoie de mai multe proiecte comune. După cum bine știți, aproximativ 260.000 de români vizitează Egiptul în fiecare an. Pentru noi, este o cifră foarte modestă. Am putea primi un milion de români sau chiar mai mulți.

Egiptul este o destinație turistică foarte accesibilă în comparație cu alte destinații. Suma pe care un român obișnuit o cheltuiește într-o săptămână aici, în România, pentru viața de zi cu zi, ar putea fi cheltuită pentru un sejur la un hotel de cinci stele din Hurghada, Sharm el-Sheikh sau din alte destinații turistice.

Așadar, avem oportunități enorme. Trebuie să ne intensificăm eforturile și să combatem birocrația și rutina pentru a obține rezultate bune. Birocrația ne-a pus mereu piedici.

Dacă nu mă înșel, anul trecut țările noastre au semnat un memorandum de cooperare militară. Sunt curios: cum ați descrie cooperarea noastră în domeniul apărării?

Este un pas în direcția cea bună. După cum bine știți, relațiile militare dintre cele două țări erau remarcabile în anii ’80 și chiar înainte de această perioadă.

Foto: Adevărul

Acum încercăm să relansăm acest tip de cooperare pentru a răspunde nevoilor armatelor noastre. Există aici competențe în privința diferitelor tipuri de muniție, dar și oportunități pentru instruire comună și schimburi de experiență.

Avem o vastă experiență în combaterea terorismului. Așadar, este un pas în direcția cea bună.

Credeți că a venit timpul ca, în anii următori, să dezvoltăm relațiile militare dintre țările noastre printr-un parteneriat strategic?



Da. De fapt, această idee există deja și ne gândim la ea. De ce? Pentru că avem toate motivele, stimulentele și argumentele logice pentru a face acest pas.

Privind lucrurile dintr-o altă perspectivă, mă întreb de ce noi, România și Egiptul, nu am realizat acest lucru cu ani în urmă. Poate eram ocupați cu problemele noastre interne, poate și România era preocupată de aderarea la Uniunea Europeană, iar prioritățile erau altele în acea perioadă.

Dar acum trebuie să corectăm această greșeală. Ar fi trebuit să încheiem acest parteneriat strategic cu ani în urmă.

Pe scurt, Excelență, ce ar trebui să facă guvernul român pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale?

Uitați, există multe asemănări între Egipt și România. Aș sugera, așadar, contacte directe între miniștrii de resort, responsabili pentru domeniile lor, dar și între experți, pentru a accelera procesul de cooperare.

Ca ambasador, îmi ia foarte mult timp și efort să transform o oportunitate într-un rezultat concret. Trebuie să explic birocrației egiptene ce fac și să o conving, apoi să explic birocrației române care sunt beneficiile, să facilitez legătura dintre cele două părți și, în cele din urmă, să obțin rezultate.

Dar atunci când există contacte la nivel înalt și comunicare directă, experții din domeniul medical, de exemplu, pot discuta cu omologii lor din România și pot ajunge la rezultate concrete în câteva zile sau săptămâni.

Rolul meu de ambasador nu este să obțin succese personale. Succesul meu se măsoară prin cooperarea dintre cele două țări, fără să mai fie necesară intervenția ambasadei sau, cel puțin, prin transformarea rolului acesteia dintr-unul de identificare și creare a oportunităților într-unul de simplă monitorizare a proiectelor.

Acest lucru ar aduce rezultate mai bune. Necesită mult timp și mult efort, dar aceasta este meseria mea și trebuie să o fac.

Vă propun să trecem la continentul african, pentru a înțelege mai bine politica externă a țării dumneavoastră. Una dintre întrebările mele privește relația dintre Egipt și Etiopia. Știu că relațiile bilaterale dintre țara dumneavoastră și Etiopia au fost afectate de neînțelegerile privind fluviul Nil. În acest context, care sunt cele mai recente evoluții în această chestiune foarte importantă?

Permiteți-mi mai întâi să subliniez câteva aspecte. În Egipt trăiesc 120 de milioane de oameni. La sud se află Sudanul, cu 51–52 de milioane de locuitori. Așadar, vorbim despre aproximativ 170 de milioane de oameni care se confruntă acum cu o amenințare existențială din cauza acestui baraj.

Ce înseamnă acest baraj pentru publicul dumneavoastră? Pur și simplu, așa cum ați subliniat, înseamnă să oprești apa de care depind acești 170 de milioane de oameni.

Nu este vorba despre un lux la care poți renunța. Ori ai apă, ori nu ai. Care este logica din spatele acestei situații? Dacă ați fi în locul meu, cum ați reacționa? Care ar fi consecințele?

Am negociat cu Etiopia cu bună-credință timp de zece ani, fără succes. După cum știți, acum câțiva ani, în timpul primului mandat prezidențial al domnului Trump, acesta a mediat un acord la Casa Albă, în Biroul Oval din Washington. Noi am fost de acord, dar delegația etiopiană a plecat fără explicații, fără să semneze.

Așadar, am negociat cu bună-credință. Tot ceea ce cerem este un acord obligatoriu privind operarea barajului.

Să fim clari: există o diferență între dreptul la dezvoltare, pe care îl respectăm și îl considerăm legitim, și dreptul la viață. Noi încurajăm Sudanul și alte țări africane să își exercite dreptul la dezvoltare, dar dezvoltarea unei țări nu trebuie să fie plătită cu viața oamenilor din țara mea.

Tot ceea ce cerem și despre ce discutăm este respectarea dreptului internațional, care este foarte clar. Există anumite reguli privind fluviile internaționale, iar aceste reguli garantează că nicio parte nu trebuie să fie prejudiciată.

Asta cerem: să nu ni se facă rău.

Nu dorim, așa cum susțin unele voci, să împiedicăm Etiopia să se modernizeze și să se dezvolte. Nu este adevărat. Noi, Egiptul, am construit un baraj în Tanzania, dar în conformitate cu anumite principii inginerești care respectă interesele tuturor.

Așadar, cooperăm cu bună-credință și cerem doar aplicarea dreptului internațional.

Excelență, așa cum ați spus, ori ai apă, ori nu ai. Sunt curios: care sunt liniile roșii în această chestiune?

Dacă s-ar ajunge la prejudicii, cum ar reacționa cineva în locul nostru? Poate ar încerca să obțină apă prin alte mijloace, dar mă tem că, dacă izbucnește o criză, nu va exista nicio alternativă.

Unele țări europene știu, din experiența conflictelor din Orientul Mijlociu, că atunci când izbucnește o criză, milioane de oameni emigrează. Așadar, dacă se produc prejudicii, vom putea recurge la toate mijloacele prevăzute de dreptul internațional.

Instabilitatea din Sudan, țara vecină, reprezintă o provocare majoră pentru Egipt, mai ales în privința securității frontierelor și a refugiaților. Ce rol diplomatic poate juca țara dumneavoastră în găsirea unei soluții la conflictul din țara vecinã?

După cum știți, împărțim cu Sudanul o frontieră de aproximativ 1.270 de kilometri. Prin urmare, situația din această țară este strâns legată de securitatea noastră. De asemenea, avem aproximativ cinci milioane de sudanezi care trăiesc în Egipt și există numeroase căsătorii între cetățenii celor două țări. Așadar, avem legături foarte strânse între Egipt și Sudan.

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Am încercat să calmăm situația și să aducem toate părțile la masa discuțiilor, pentru a ajunge la o reconciliere. În același timp, trebuie să ținem cont de Constituția Sudanului, care stabilește rolul armatei, al guvernului și al ministerelor.

Pentru noi, Egiptul, continuitatea statului sudanez reprezintă un interes vital. Nu este vorba doar despre legăturile afective sau despre apropierea dintre cele două țări, ci și despre propriul nostru interes național.

Statul sudanez, ca orice alt stat, nu poate continua să existe fără armată, fără un minister al sănătății sau fără poliție. Așadar, dorim respectarea și continuitatea instituțiilor statului sudanez. Acesta este un interes vital pentru noi.

Dacă armata se prăbușește, dacă nu mai există un sistem medical și instituțiile statului încetează să funcționeze, țara va fi sfâșiată. Iar acest lucru nu este în interesul nostru.

Prin urmare, în timp ce încercăm să detensionăm situația și să identificăm soluții, insistăm ca orice soluție să respecte statul sudanez, integritatea sa teritorială și să garanteze continuitatea instituțiilor sale.

Nu putem pune pe același plan armata, prevăzută de Constituție, și milițiile. Nu negociem cu milițiile și nu le recunoaștem.

Excelență, a venit momentul să discutăm despre Orientul Mijlociu, care traversează o perioadă de instabilitate. Cum vedeți, mai întâi, situația din Marea Roșie?

Uitați, Marea Roșie este responsabilitatea țărilor riverane. De secole, nu doar de decenii, Marea Roșie a reprezentat o rută sigură pentru navigația internațională. Vrem ca acest lucru să continue.

Nu vrem ca cineva să blocheze Marea Roșie, pentru că acest lucru ar afecta nu doar părțile aflate în conflict, ci și economia și comerțul internațional. Iar asta nu este în interesul nostru.

După cum știți, Egiptul a pierdut aproximativ 20 de miliarde de dolari din cauza evenimentelor din ultimii doi-trei ani. Vrem, așadar, să ținem Marea Roșie departe de orice conflict. Nu este în interesul nostru ca această regiune să devină o zonă de confruntare.

Marea Roșie este responsabilitatea țărilor riverane. Nimeni nu are dreptul să împiedice transportul de alimente, mărfuri și petrol cu navele care trebuie să ajungă în siguranță la destinație.

Reprezintă rebelii Houthi o amenințare la adresa stabilității Orientului Mijlociu?

Rebelii Houthi se află acum în conflict cu Arabia Saudită. Arabia Saudită a dat dovadă de răbdare, deși rebelii Houthi au preluat prin forță puterea în Yemen în urmă cu câțiva ani. În același timp, Arabia Saudită sprijină autoritățile legitime din Yemen.

Noi, în Egipt, am păstrat întotdeauna relații bune cu diferitele părți și ne folosim influența diplomatică pentru a calma situația și pentru a-i convinge pe ceilalți că folosirea forței nu este benefică.

Ne-am declarat disponibilitatea de a trimite trupe cu rol defensiv în Arabia Saudită. De ce? Pentru că avem tot interesul ca Arabia Saudită să se poată apăra. Nu vom depăși însă această limită a apărării.

Care este poziția Egiptului față de conflictul din Gaza?

Permiteți-mi să spun ceva. Nu este vorba doar despre poziția Egiptului, ci despre poziția întregii lumi arabe, exprimată prin Liga Arabă.

Acest lucru este ignorat de presa occidentală, deși Liga Arabă, care, după cum știți, cuprinde 22 de țări, a condamnat toate atacurile împotriva civililor.

Aceasta a fost poziția Ligii Arabe după evenimentele din 7 octombrie. Liga Arabă, inclusiv țara mea, a condamnat orice atac asupra civililor și răpirea acestora. Am condamnat aceste fapte.

Dar aici există două aspecte. Ceea ce a urmat nu a fost o răzbunare împotriva Hamas. A fost un genocid total. Și aici îl citez pe secretarul general al ONU, care a spus că Gaza a devenit un cimitir al copiilor.

Vorbim despre un număr uluitor: aproape 20.000 de copii au fost uciși, iar alte mii de copii suferă din cauza lipsei de hrană și medicamente sau și-au pierdut mâinile și picioarele.

A fost un genocid și o distrugere totală a Gazei.

Sincer să fiu, nu pot descrie ceea ce s-a întâmplat după 7 octombrie drept un conflict. A fost un genocid total.

Am călătorit în întreaga lume și am destulă experiență. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că tinerii din universitățile americane și europene vor protesta împotriva a ceea ce se întâmplă în Gaza. Nu mi-aș fi imaginat acest lucru când eram copil sau tânăr.

Sunt atât de departe. De ce le-ar păsa de Palestina? Pentru că ceea ce se întâmplă acolo a devenit o povară pentru conștiința întregii lumi.

Ceea ce se întâmplă nu este deloc un conflict. Este un genocid total.

Mai este posibilă astăzi soluția celor două state?

Da, este încă posibilă și, din experiența mea, nu am identificat o altă soluție viabilă. Care ar fi alternativa? Să continue să se lupte la nesfârșit? Cu ce scop? Nu vom ajunge nicăieri.

Foto: Adevărul

Există și o altă variantă: un singur stat, un stat palestiniano-israelian, care să îi includă pe toți. Dar israelienii resping această soluție, pentru că vor să își păstreze majoritatea demografică în raport cu palestinienii. Nu vor să reproducă modelul Africii de Sud.

Așadar, în realitate, nu avem altă soluție decât cea a două state, care să existe unul lângă celălalt, în demnitate.

Îi cunosc atât pe israelieni, cât și pe palestinieni. Se cunosc foarte bine între ei și pot colabora foarte bine. Au desfășurat activități comerciale în diferite domenii.

Singura cale de a pune capăt acestei probleme este soluția celor două state, iar aceasta este și poziția Ligii Arabe. Putem stabili inclusiv criterii care să răspundă nevoilor de securitate ale tuturor.

În această vară a fost semnat Acordul de apărare comună de la Mecca. Aș vrea să știu care este poziția Egiptului față de această alianță.

Aici trebuie să luăm în considerare doi factori. Avem legături foarte strânse cu aceste țări.

Avem o relație strategică excelentă cu Arabia Saudită, nu doar pentru că este o țară vecină, ci din numeroase alte motive, inclusiv faptul că milioane de egipteni locuiesc acolo.

De asemenea, Arabia Saudită a ocupat întotdeauna un loc important în inimile și gândurile musulmanilor din întreaga lume, pentru că acolo se află Mecca și Medina.

Avem relații bune cu Turcia. În prezent, relațiile noastre cu Turcia sunt foarte bune, chiar excelente. În același timp, avem în mod tradițional relații foarte bune cu Pakistanul.

Egiptul nu a aderat până în acest moment la Acordul de la Mecca, dar menținem o bună cooperare cu această alianță, dacă o putem numi astfel.

Încă analizăm ce presupune mai exact acest acord. Suntem în contact direct cu cele trei țări. Am fost invitați să participăm, dar dorim să clarificăm anumite aspecte.

În principiu, din perspectivă teoretică, în calitate de universitar, vă pot spune că alianțele pot genera contraalianțe. De aceea, suntem foarte atenți și analizăm fiecare aspect al acestei posibilități.

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În cele din urmă, vom lua decizia care servește interesele tuturor și care poate contribui la pacea, securitatea și stabilitatea regiunii.

Care este poziția Egiptului față de războiul din Ucraina?

În principiu, puteți deduce poziția Egiptului față de orice problemă internațională, nu doar față de Ucraina, pornind de la respectarea dreptului internațional.

Dreptul internațional stabilește anumite criterii privind folosirea sau nefolosirea forței. Așadar, poziția noastră, nu doar a Egiptului, ci și a țărilor arabe, față de acest conflict este că există întotdeauna un teren comun, în care putem identifica puncte de convergență și putem purta un dialog pentru a elimina percepțiile greșite și pentru a asigura securitatea fiecăruia.

Priviți cazul Egiptului și al Israelului. Ne-am războit de patru ori. Acum există pace între Egipt și Israel, pentru că am început să discutăm și am semnat un acord. Fiecare parte își poate exprima liber preocupările. Tu îți exprimi preocupările tale, iar eu mi le exprim pe ale mele. Cum ne putem oferi reciproc garanții de securitate?

Pacea noastră cu Israelul durează de peste cinci decenii, iar noi o respectăm, la fel cum o respectă și Israelul.

Credem, așadar, că acest conflict, asemenea altor conflicte din lume, trebuie rezolvat prin dialog și prin mijloace pașnice. Este ușor să folosești forța. Este ușor să începi un război, dar foarte greu să îl închei.

Egiptul are relații bune cu Rusia, China și Statele Unite, de exemplu. Cum reușește țara dumneavoastră să mențină un echilibru diplomatic într-un context internațional atât de tensionat.

Da, avem multă experiență. Știți, Egiptul este un stat foarte vechi. De fapt, poate fi considerat cel mai vechi stat centralizat din lume.

Avem instituții cu o istorie îndelungată, iar viziunea noastră este să cooperăm cu fiecare mare putere internațională, în interesul tuturor, fără să afectăm interesele altora. Aceasta este politica noastră și cred că am aplicat-o cu succes de foarte mult timp.

Menținem relații bune și sănătoase cu Ucraina. Avem, de asemenea, relații foarte bune cu Rusia, iar acest lucru ne-a ajutat, în urmă cu câteva săptămâni, să încercăm să facilităm transporturile maritime prin Marea Neagră.

Așadar, avem relații foarte bune și sănătoase cu Rusia și China. De altfel, toate aceste țări, toate marile puteri, au și între ele relații bune și funcționale. Există anumite elemente de competiție, dar există și elemente de cooperare.

Pentru noi, Egiptul fiind o putere medie, fără greutatea internațională a Chinei sau a Rusiei, nu este vorba despre manevre diplomatice. Construim relații sănătoase și un cadru de colaborare care să servească interesele ambelor părți, având însă grijă să nu depășim limita dincolo de care am afecta interesele altora.

Așa cum v-am spus mai devreme, și cred că sunteți de acord, politica noastră externă este simplă și previzibilă.

Care este poziția dreptului internațional într-o anumită chestiune? Acolo ne veți găsi și pe noi, pentru că astfel ne construim credibilitatea pe plan internațional.

Dacă ignori dreptul internațional pentru a obține un avantaj pentru țara ta, poți avea succes pe termen scurt, dar pe termen lung vei pierde, pentru că îți vei pierde credibilitatea.

De aceea, noi procedăm invers. În Egipt, renunțăm la orice beneficiu care ar putea fi obținut prin încălcarea dreptului internațional.

Din nou, este vorba despre credibilitate. În acest fel, ne consolidăm credibilitatea pe plan internațional.

În încheiere, Excelență, aș vrea să vă întreb: ce mesaj aveți pentru publicul român?

Sunt foarte fericit să mă aflu în mijlocul comunității românești. Trebuie să recunosc că am călătorit în întreaga lume, de la nord la sud și de la est la vest.

România este o țară foarte frumoasă, iar ceea ce o face cu adevărat specială este faptul că aici trăiesc unii dintre cei mai cumsecade și mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată.

Aveți o comunitate de oameni foarte decenți. Politețea, bunul-simț și atitudinea voastră pozitivă nu sunt artificiale. Datorită experienței și vârstei mele, pot face diferența dintre politețea artificială și cea sinceră.

Aveți o comunitate minunată, formată din oameni foarte cumsecade și amabili. De aceea, îmi doresc să văd tot mai mulți români vizitând Egiptul.

Primim în fiecare an aproximativ 260.000 de români. Pentru noi, nu este suficient. Ne dorim ca tot mai mulți români să vină în Egipt.